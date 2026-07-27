El Tour de Francia reparte 2,4 millones de euros: ¿cuánto se lleva Pogacar?

El esloveno Tadej Pogacar no sólo arrasó en la carretera para conquistar el quinto Tour de Francia, también acabó maillot amarillo en las ganancias económicas, con más de 600.000 euros en concepto de general final, 5 triunfos de etapas y días de líder, una cantidad que, según una norma no escrita, repartirá con todos los que conforman la estructura del equipo.

Aunque los premios se logran a nivel individual, la costumbre indica que las cantidades logradas se reparten entre los corredores y el personal del equipo. Este hecho será bien recibido por los ciclistas del UAE, y no le importará al propio Pogacar, quien cuenta con una ficha anual que ronda los 8 millones de euros.

Cinco victorias de etapa

El pelotón del Tour, contando todas las clasificaciones y premios especiales, recibió un total de 2,4 millones de euros, siendo la parte más suculenta los 612.000 euros que se embolsa Pogacar como cifra total, según detalla L'Equipe.

Pogacar, junto a Van der Poel, en la última etapa del Tour. / ASO / THOMAS MAHEUX

El premio estipulado para el maillot amarillo es de 500.000 euros, lo que representa un 80 por ciento de la cantidad percibida por el esloveno. Ademas se embolsó 93.000 por sus cinco victorias parciales y portar el liderato 16 días.

En la lista de ganancias el segundo de la general, el belga Remco Evenepoel, le sigue con 248.600 euros, y el doble campeón olímpico a su vez supera al tercero del podio, el mexicano Isaac Del Toro, quien ingresará en su cuenta 154.500 euros.

El ecuatoriano Richard Carapaz, octavo de la general, rey de la montaña del Tour por segunda vez, ganador de 2 etapas, supercombativo y conquistador, entre otras cimas, del Galibier, acabó en la cuarta posición en ganancias con 103.000 euros.

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Clasificación de ganancias: