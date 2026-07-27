Scaloni sale en defensa de sus "guerreros" pero evita pronunciarse sobre las agresiones

Dos semanas después de que Argentina cayera 1-0 ante España en la final del Mundial, Lionel Scaloni ha reaparecido públicamente con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El seleccionador argentino lamentó no haber podido conquistar un segundo título mundial consecutivo y aprovechó para reivindicar el compromiso de sus futbolistas, a los que calificó como sus "guerreros", frente a las críticas recibidas durante el torneo.

El técnico de Pujato compartió una fotografía junto a su cuerpo técnico para reflexionar sobre una derrota que puso fin al sueño de la Albiceleste de revalidar el título conquistado en Qatar 2022. Pese a la decepción, Scaloni quiso poner el foco en el esfuerzo y la actitud de un grupo que, bajo su liderazgo, continúa siendo una de las grandes referencias del fútbol internacional.

"Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida", escribió el seleccionador. A continuación, destacó los valores que, a su juicio, han definido a la plantilla durante todo el campeonato: "El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos aunque todo se ponga cuesta arriba y el darlo todo, aunque ya no tengas más".

Los jugadores no han sido cuestionados

Scaloni también salió en defensa de sus jugadores frente a quienes cuestionaron al equipo durante el torneo. "El aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce, el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen al cerebro... Ese es el verdadero trofeo", afirmó, en un mensaje cargado de reconocimiento hacia sus futbolistas.

El seleccionador mostró además su agradecimiento al cuerpo técnico, al personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a todos los trabajadores que, según explicó, contribuyen de forma discreta al funcionamiento del combinado nacional. También dedicó unas palabras a la afición por el apoyo recibido a lo largo de la competición.

La publicación concluye con una frase que resume el sentimiento de unidad que quiso transmitir tras la derrota: "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

Sin referencias a la polémica de la final

En su reflexión, Scaloni evitó pronunciarse sobre la polémica generada por la actitud de algunos futbolistas argentinos y miembros del cuerpo técnico tras el pitido final de la final frente a España, un episodio que dio lugar a numerosas críticas y que marcó el desenlace del campeonato.

En aquel momento, mientras los jugadores españoles celebraban la conquista del título, se produjo una trifulca entre futbolistas de ambas selecciones en la que se registraron empujones, agarrones y presuntas agresiones. Entre los episodios más graves, Leandro Paredes fue expulsado tras el encuentro por su participación en los altercados, mientras que el ayudante de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, quedó señalado por un supuesto golpe a Dani Olmo, una versión que el exdefensa negó posteriormente al asegurar que únicamente trató de separar a los jugadores. La FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar las imágenes y los informes arbitrales con el fin de determinar posibles sanciones a los implicados.

Una etapa histórica al frente de la Albiceleste

En su texto, Scaloni tampoco aclaró cuáles son sus planes a corto plazo al frente de la selección. El técnico tiene contrato con la AFA hasta 2030 y, pese al revés sufrido en esta Copa del Mundo, mantiene intacto un legado que ha transformado el fútbol argentino en los últimos años.

Desde que asumió el cargo en agosto de 2018, Scaloni ha firmado el ciclo más exitoso de Argentina desde la época de César Luis Menotti y Carlos Bilardo. Bajo su dirección, la Albiceleste rompió una sequía de 28 años sin títulos al conquistar la Copa América de 2021 en el estadio Maracaná frente a Brasil. Posteriormente levantó la Finalissima de 2022 ante Italia y culminó su obra con la conquista del Mundial de Catar 2022, el tercer título mundial de la historia del país y el primero para Lionel Messi.

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A ese palmarés se añadió la Copa América de 2024, consolidando a una generación que ha devuelto a Argentina a la élite del fútbol mundial. Aunque la derrota ante España impidió revalidar la corona, el mensaje de Scaloni refleja su intención de cerrar el torneo reivindicando el compromiso de un grupo que, pese al desenlace, ha marcado una de las etapas más brillantes del fútbol argentino.