Muere Suco, campeón de Liga y Copa de Ferias con el Barça

El exfutbolista Andrés Parada Suco, que vistió la camiseta del Racing Club, Valencia y FC Barcelona, entre otros, entre 1956 y 1967, falleció a los 87 años, según ha comunicado el Real Racing Club, uno de sus exequipos, y se ha hecho eco la entidad azulgrana.

"El Real Racing Club muestra su pesar por el fallecimiento de su exjugador Andrés Parada 'Suco', que disputó más de medio centenar de partidos oficiales con la camiseta 'verdiblanca' en los años 60 del siglo pasado. La entidad cántabra, a través de estas líneas, envía sus más sentidas condolencias a sus familiares y allegados, a la par que se une a su dolor por la irreparable pérdida", expresó la entidad cántabra.

El gallego Suco inició su carrera como delantero en el Racing de Ferrol, donde militó durante tres temporadas, antes de fichar por el FC Barcelona, con el que conquistó una Liga y una Copa de Ferias en sus dos campañas (1959-60 y 1960-61) bajo las órdenes de Helenio Herrera.

Debutó como azulgrana en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid (2-0) el 29 de noviembre de 1959. En dos temporadas en el Barça disputó 14 encuentros oficiales y marcó dos goles, uno en Liga a Las Palmas y otro en Copa contra Ferrol.

Compartió vestuario con mitos de la entidad azulgrana como Kubala, Ramallets, Luis Suárez, Segarra, Gensana, Czibor, Kocis y Eulogio Martínez, entre otros.

Noticias relacionadas

Posteriormente, se incorporó al Racing Club, donde disputó 53 partidos oficiales entre 1961 y 1963. También jugó en el Valencia CF (1963-1966), el RC Deportivo de A Coruña (1966-1967), Atlético Arousa (1967-1968) y Atlético Ribeira, donde se retiró.