Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: "Es el mejor en todo, no sólo en fútbol, en amor, en persona y en todo. Es un niño y tiene una bendición de Dios, que es muy importante"

Están siendo unos días muy satisfactorios para Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, debido a que ha cumplido uno de sus sueños con tan solo 19 años: conquistar la Copa del Mundo con España. Actualmente, el de Rocafonda está disfrutando del verano en Ibiza junto a varios compañeros de selección como Ferran Torres, autor del gol que dio a España su segundo Mundial, y Marcos Llorente.

El jugador del conjunto azulgrana no ha tenido un Mundial, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, nada sencillo, especialmente porque llegó a la concentración española entre algodones, pues estuvo más de un mes y medio alejado de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El primer partido ante Cabo Verde, el de Rocafonda salió desde el banquillo para revolucionar el encuentro, pero tampoco fue capaz de derribar la muralla rival. Sin embargo, Luis de la Fuente ya decidió apostar por el '10' del FC Barcelona como titular en el resto del campeonato, siendo una de las piezas claves para lograr la segunda estrella.

El barrio de Rocafonda y su familia están completamente volcados con el futbolista culé, y en las últimas horas se han hecho viral en redes sociales las palabras de Mounir Nasraoui, padre de Lamine, cuando reconoció a 'MD' que "yo ya cuando nació, sabía que iba a ser una estrella, el que es padre lo sabe y cualquier padre quiere que su hijo sea el mejor".

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal / Europa Press

Uno de sus principales objetivos en la vida es que el extremo de Rocafonda sea "feliz", tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. En el ámbito personal, mantiene una relación con la creadora de contenido Inés García.

Nasraoui, conocido en redes sociales como @hustle_hard_304, aseguró que su hijo "es el mejor en todo, no solo en fútbol, en amor, en persona y en todo". El principal motivo que otorgó es que "tiene la bendición de Dios, que es muy importante y hay que valorarla".

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

Sobre cómo es vivir en Rocafonda, el padre del '10' del Barça se abrió en canal: "Este barrio es el mejor del mundo y de España, porque todos somos iguales y nos queremos lo mismo para todos. Ole Rocafonda 304, una referencia para todos".

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También, habló de la foto que realizó SPORT con UNICEF, donde coincidieron Lamine y Leo Messi: "Igual fue Lamine el que bendijo a Leo... la foto es una coincidencia en la vida".

Fuente: Sport