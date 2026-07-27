La Emilio Sánchez Academy exporta a Tailandia su modelo 360 para liderar el tenis en BISA.

La metodología formativa de la Emilio Sánchez Academy ha llegado a Tailandia para liderar el programa de tenis de la nueva Bangkok International School for Athletes (BISA), y se aplicará en un centro internacional que tiene previsto abrir sus puertas en agosto de 2027, anunció dicha institución en un comunicado.

El proyecto ha sido presentado oficialmente en el Royal Bangkok Sports Club, en un acto que ha contado con la presencia del viceprimer ministro de Tailandia, Ekniti Nitithanprapas, y del gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, junto con los fundadores del centro y representantes de las entidades participantes.

La iniciativa contará con el extenista profesional Emilio Sánchez Vicario como socio estratégico para estructurar y liderar la gestión del área de tenis mediante la implementación del modelo ES360. El nuevo centro educativo estará ubicado en North Star Park, un entorno dedicado a los deportes, la educación y el bienestar situado cerca del aeropuerto internacional de Suvarnabhumi.

Las instalaciones acogerán a estudiantes-deportistas de quinto a duodécimo grado del sistema educativo estadounidense, tanto en régimen de internado como de escolarización diurna, combinando el ámbito académico con programas de alto rendimiento en tenis y golf, ciencias del deporte, educación en valores y preparación universitaria.

El fundador y consejero delegado del proyecto, Philippe Souvanheuane, ha señalado que la institución nace para integrar la educación y la ambición deportiva, ofreciendo a cada estudiante un plan adaptado a su desarrollo. "Ningún joven debería tener que elegir entre la educación que merece y la ambición deportiva que está dispuesto a perseguir", apuntó.

Asimismo, Emilio Sánchez Vicario ha afirmado que su modelo parte de la idea de que el talento no se desarrolla únicamente entrenando más, sino aprendiendo a entrenar mejor, competir bajo presión y asumir la responsabilidad del propio proceso.

"Llevar esta metodología a Tailandia nos permite contribuir al crecimiento de una nueva generación de jugadores desde una perspectiva integral y de largo plazo", ha afirmado Emilio Sánchez Vicario.

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Como parte de esta colaboración internacional, los alumnos de BISA podrán acceder a programas de intercambio, entrenamientos y campus de verano vinculados a la red de la academia. La dirección académica de la escuela estará codirigida por Sudarat T. Attanawin y Michael L. Smith, mientras que el programa de golf estará a cargo de Kris Assawapimonporn, iniciándose los procesos de admisión una vez se obtengan las autorizaciones oficiales.