Ter Stegen, Araujo y De Jong, incluidos en la convocatoria de Flick para el 'stage' en Inglaterra

Tras el partido de entrenamiento ante el CE Europa (4-1), la pretemporada 2026/27 del FC Barcelona seguirá en el Reino Unido, con un 'stage' de ocho días en St. George's Park, instalaciones de entrenamiento de la selección inglesa de fútbol. El conjunto liderado por Hansi Flick llegará hoy en la isla británica y volverá a Barcelona el próximo lunes 3 de agosto.

La convocatoria del club azulgrana para el 'stage' incluye varias sorpresas. Las dos novedades más destacadas son la presencia del capitán Marc-André ter Stegen, cuya su cesión al Ajax tarda más tiempo de lo esperado, y la de Frenkie de Jong a pesar de su lesión de rodilla. El neerlandés, que seguirá bajo tratamiento médico, y Ronald Araujo, también en la lista, son los primeros mundialistas en volver a trabajar con el equipo. Fermín, recuperándose de la lesión que le impidió jugar el Mundial, se une al grupo.

Karim Adeyemi, en el avión del Barça rumbo hacia Inglaterra. / FCB

Raphinha, el siguiente

El reciente fichaje Karim Adeyemi forma igualmente parte de la lista de 30 futbolistas convocados. Se espera que este miércoles Raphinha se incorpore al 'stage', mientras que el resto de futbolistas que jugaron el Mundial se sumarán a la plantilla más adelante, después de la estadía en tierras inglesas.

Raphinha, eliminada Brasil en octavos de final, será el siguiente en incorporarse más grupo en Birmingham; a continuación Anthony Gordon y Jules Koundé, que jugaron por el tercer y cuarto puesto un día antes que los ocho españoles campeones del mundo hacia el 12 de agosto. Está pendiente de concretarse el fichaje de João Cancelo, del Al Ahly, para que el defensa portugués se sume al grupo.

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El Barça jugará ante el Birmingham City el viernes 31 de julio (20.45 horas) y también realizará un partido de entrenamiento con el Preston North End de la Championship inglesa el lunes 3 de agosto, antes de volver a Barcelona.