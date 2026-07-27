Cristhian Stuani renueva y continuará en el Girona una temporada más

Cristhian Stuani, máximo goleador y leyenda histórica del Girona, continuará defendiendo la camiseta del equipo rojiblanco tras prolongar su contrato hasta 2027, según ha anunciado el club este lunes, casi un mes después de que el delantero uruguayo quedara libre.

Stuani, de 39 años, acabó contrato el pasado 30 de junio, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo para su continuidad y seguirá alimentando su condición de héroe de la afición de Montilivi. El propio delantero ha asegurado en un vídeo publicado por el club que "la historia continúa".

"No nací aquí, pero aquí fue donde aprendí a no rendirme nunca. Ser del Girona es aceptar cualquier reto y el que nos espera es demasiado importante como para perdérmelo", ha dicho Stuani.

El comunicado del club destaca que Stuani seguirá escribiendo "una historia extraordinaria", "una historia de goles, esfuerzo, superación y fidelidad que diez años después de su comienzo sigue más viva que nunca".

El delantero llegó al club procedente del Middlesbrough inglés y desde entonces se ha convertido en "una figura imprescindible dentro y fuera del terreno de juego".

Suma 148 goles en 312 partidos oficiales como rojiblanco, "unas cifras que reflejan la trascendencia de un futbolista irrepetible" y "uno de los grandes artífices del crecimiento" del club catalán.

El comunicado asegura que seguirá aportando "experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora" y su capacidad goleadora al equipo en su décima temporada en Montilivi.

Será el cuarto año de Stuani en LaLiga Hypermotion con el Girona y de hecho ya fue pichichi en dos de las tres anteriores: en la 2019-2020 (29) y en la 2021-2022 (22).

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El delantero ya ha dejado "una huella profunda" y ahora buscará devolver al Girona a la élite.