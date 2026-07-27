El Barça refuerza su juego interior con el fichaje del británico Tosan Evbuomwan

El FC Barcelona de baloncesto continúa dando forma a la plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Tosan Evbuomwan. El ala-pívot británico, de 25 años y 2,03 metros de altura, ha firmado un contrato con la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2028 y vivirá en el Palau Blaugrana su primera experiencia en el baloncesto europeo. Es el noveno fichaje de este verano.

Evbuomwan llega al conjunto que dirigirá Sekulic tras desarrollar toda su carrera profesional en Estados Unidos, donde ha alternado participaciones en la NBA con un destacado rendimiento en la G-League. En la mejor liga del mundo ha disputado un total de 50 encuentros, mientras que en la competición de desarrollo ha acumulado 99 partidos.

El nuevo jugador azulgrana puede desempeñarse como ala-pívot y destaca por su capacidad física, su movilidad y su versatilidad ofensiva. Su juego se adapta a transiciones rápidas, es capaz de atacar el aro con eficacia y también ofrece recursos en el lanzamiento exterior, características que el Barça espera incorporar a su rotación interior.

Salto a la NBA

Nacido en Newcastle el 16 de febrero de 2001, Evbuomwan se formó en la Universidad de Princeton, donde completó una progresión constante durante tres temporadas. Tras un primer curso con un papel más discreto, elevó considerablemente su producción ofensiva hasta convertirse en uno de los referentes del equipo universitario antes de dar el salto al baloncesto profesional en 2023.

Su estreno en la NBA llegó con los Memphis Grizzlies y posteriormente pasó por los Detroit Pistons. Paralelamente, comenzó a consolidarse en la G-League con los Motor City Cruise, donde firmó medias superiores a los 15 puntos y ocho rebotes por encuentro, confirmándose como uno de los jugadores más destacados de la competición.

En las campañas posteriores también vistió las camisetas de los Brooklyn Nets y los New York Knicks, aunque sus actuaciones más brillantes volvieron a producirse en la G-League. Allí defendió a equipos como los Ontario Clippers, Long Island Nets, Westchester Knicks y Maine Celtics, manteniendo registros anotadores cercanos a los 20 puntos por partido.

Estreno en Europa

Su última experiencia antes de desembarcar en Barcelona fue con los Greensboro Swarm. Además de promediar 17,4 puntos en la fase regular, lideró al equipo durante los playoffs con 17,4 puntos, 6,8 rebotes y 2,2 asistencias por encuentro, unas actuaciones que le valieron el reconocimiento como MVP de las Finales de la G-League.

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Con la llegada de Evbuomwan, el Barça suma un nuevo refuerzo para el juego interior y añade a su plantilla un perfil atlético y polivalente, con experiencia en el baloncesto estadounidense y margen de crecimiento de cara a su debut en las competiciones europeas.