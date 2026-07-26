El Tour femenino empieza en Suiza y la Vuelta en Mónaco

El Tour y el resto de grandes rondas ciclistas, Vuelta y Giro (este año se inició en Bulgaria), seguirán internacionalizándose y buscando como estreno ciudades lejos de su ámbito geográfico para impulsar la prueba ante el gran interés que suscita organizar la salida de la carrera en el extranjero.

El primer ejemplo se verá dentro de pocos días y en el aspecto femenino. El Tour comienza el 1 de agosto en Lausana, con el Grand Départ que tendrá como destino Suiza y que contará con la catalana Paula Blasi entre las favoritas a pelear por la clasificación general de la prueba que termina el domingo 9 de agosto en Niza.

Por el circuito de F-1

Pocos días después, el 22 de agosto se inicia la Vuelta en el Principado de Mónaco, como apuesta personal del príncipe Alberto II. Lo hará con una contrarreloj individual que pasará por el famoso trazado del circuito de F-1, antes de celebrar dos etapas en Francia y otra en Andorra.

El año que viene la Grande Boucle debuta en Escocia, en una apuesta del Reino Unido por acoger tres etapas en los tres territorios de Gran Bretaña, ya que el Tour pasará también por Inglaterra y Gales.

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En 2028, la ronda francesa comienza en Reims, pero en 2029 lo volverá a hacer en el extranjero con la candidatura principal de Eslovenia en homenaje a Tadej Pogacar.