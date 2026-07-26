Sancer y Salema, y Puri y Kliokmanaite reinan en el King & Queen of the Beach de Cunit

La playa de Cunit coronó este fin de semana a sus nuevos reyes del vóley playa. Ramiro Sancer y Víctor Salema, en categoría masculina, y Kadri Puri y Erika Kliokmanaite, en la femenina, se proclamaron campeones de la tercera edición del King & Queen of the Beach, una de las pruebas más destacadas del calendario catalán de esta disciplina.

El torneo reunió a algunas de las mejores parejas del circuito catalán y nacional en una jornada marcada por la igualdad y el elevado nivel competitivo. En el cuadro masculino, Sancer y Salema firmaron un sólido campeonato que culminaron con la victoria en la final, lo que les permitió subir a lo más alto del podio. Pablo Prieto y Xavi Pérez finalizaron en segunda posición, mientras que Nahuel Tagliaferro y Thibault Torrellas completaron los puestos de honor.

Final de temporada

En la competición femenina, Kadri Puri y Erika Kliokmanaite confirmaron el excelente momento de forma que atraviesan. Apenas una semana después de revalidar el Campeonato de Catalunya en Badalona, la pareja volvió a imponerse para sumar un nuevo título a su palmarés. Carlonia Barbosa y Anique Tavenier concluyeron como subcampeonas y Elia Carpena y Laura García terminaron en tercera posición.

La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia de la representante territorial del Deporte en Tarragona, Estefania Serrano; los concejales del Ayuntamiento de Cunit David Marquínez y Xavier Lorenzo; el presidente de la Comisión Técnica de Árbitros de la Federación Catalana de Voleibol, Eduard Torrent; y la presidenta de la Federación Catalana de Voleibol, Maribel Zamora.

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Con la disputa del King & Queen of the Beach, el circuito estival catalán de vóley playa baja el telón a una temporada que ha vuelto a poner de manifiesto el crecimiento de la modalidad y el alto nivel competitivo de sus principales parejas.