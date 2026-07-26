Dani Olmo no acepta las disculpas de Ayala y critica que "falta a la verdad"

Dani Olmo dijo sobre la agresión que sufrió por parte de Roberto Fabián Ayala, miembro del equipo técnico argentino, al término de la final del pasado Mundial, que éste "falta a la verdad" y por lo tanto no hace "ninguna falta" que se disculpe. Así lo aseguró en unas declaraciones al Diari de Terrassa, su localidad natal.

Olmo señaló que si alguien asegura, en referencia a Ayala, que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo afirmando que era como respuesta a algo que le dijo, entonces "seguramente no se arrepiente", porque "está faltando a la verdad".

Dani Olmo, durante la celebración del Mundial con España. / EFE

"No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad", subrayó.

Preguntado sobre la importancia de que los protagonistas en el mundo del fútbol sean un ejemplo para todos, Olmo dijo que cuando sus hijos, su familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, él quiere que estén orgullosos de cómo compiten, de cómo ganan, pero sobre todo del comportamiento en el campo.

Noticias relacionadas

"La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso comporta una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo que es realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", afirmó.