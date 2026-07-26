El legado del Tour convertirá a Barcelona en la gran ciudad de la bicicleta

Cuando este domingo Tadej Pogacar suba a lo más alto del podio de París, en los famosos y ciclistas Campos Elíseos, lo hará en presencia de Jaume Collboni. El alcalde de Barcelona entregará a su homónimo de Edimburgo, Robert Aldridge, el trofeo como ciudad organizadora del Grand Départ de 2027 con la alegría escocesa de recibir el Tour dentro de un año, pero con la responsabilidad de igualar el éxito que supuso el estreno de la ronda francesa 2026 en la capital catalana.

El Tour se acaba, con sus cuestas, los éxitos de unos pocos y la insatisfacción de los que no han logrado los objetivos planteados. Algo que sí espera conseguir Barcelona con el legado de la Grande Boucle no sólo en la ciudad organizadora del Grand Départ, sino en toda Catalunya, donde un millón largo de personas se lanzó a calles, pueblos y carreteras para ver en directo el paso de los ciclistas y previamente de la famosa caravana publicitaria que dejó más de dos millones de regalos a los aficionados que quisieron vivir en directo todas las emociones de la prueba.

El ejemplo de Bilbao

Barcelona espera superar las cifras que consiguieron Bilbao y el resto del País Vasco al acoger la salida del Tour en 2023. El estudio posterior realizado por las autoridades vascas cifró en 103 millones de euros el retorno que se generó para la economía vasca. El estudio encargado por el Ayuntamiento de Barcelona estará listo dentro de unos meses, pero el optimismo reina entre los organizadores. En Euskadi hace tres años se obtuvo una ratio de retorno de 8 euros a la economía vasca por cada uno que se invirtió.

Presentación oficial de los equipos del Tour de Francia en Barcelona, el pasado jueves 2 de julio. / MANU MITRU / EPC

El legado de Tour en Barcelona se contempla en tres aspectos. El primero el impulso de la bicicleta como vehículo de movilidad, no sólo mejorando los carriles bici existentes, sino con programas de aprendizaje y tecnificación sobre el uso de la bicicleta que se realizarán en diversos parques de la ciudad, dirigido sobre todo a los niños. Se busca de esta manera que los menores se conciencien en la importancia de utilizar este vehículo en el uso urbano tal como se hace en otras ciudades europeas como Ámsterdam o Copenhague.

El velódromo

El segundo punto contempla la inversión de un millón de euros, que se ejecutará en la próxima legislatura (las elecciones municipales se celebrarán en mayo de 2027), en la mejora y rehabilitación del Velódrom de Horta para cubrirlo de forma parcial o total. El estudio arquitectónico está pendiente de aprobación definitiva. La intención es que el velódromo se pueda utilizar también en la tecnificación ciclista y para acoger en un futuro grandes eventos internacionales de ciclismo en pista dentro del programa de la ciudad dirigido a mantener a Barcelona como centro mundial en la organización de grandes citas deportivas.

En este aspecto destaca la colaboración entre el municipio y el Fútbol Club Barcelona para acoger la final de la Champions masculina de 2029, la candidatura para que el Camp Nou sea la sede de la final del Mundial de 2030 y para que el mismo recinto celebre la de la Champions femenina en 2031.

Ciclistas en la primera etapa del Tour de France a su paso por Avenida Maria Crsitina. 4 de julio de 2026. Deportes. / Zowy Voeten / EPC

“El paso del Tour también sirvió para acelerar la pavimentación de diversas calles de la ciudad, un proyecto que se hubiera realizado de forma más lenta y que el Grand Départ permitió hacerlo en un tiempo récord”, afirma David Escudé, concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, máximo responsable de la salida de la ronda francesa y que este domingo acompaña al alcalde Collboni en la visita a París, junto al ‘conseller’ de Deportes, Berni Álvarez, al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell.

Ripollès y Cerdanya, destino cicloturista

El tránsito de la carrera por Girona se contempla en el legado de convertir a las comarcas del Ripollès y la Cerdanya como rumbo turístico. El Tour unificó esfuerzos entre todas las fuerzas políticas catalanas, al margen de diferencias ideológicas. “La tercera etapa fue un éxito de lanzamiento internacional de nuestro territorio y sirvió para proyectar estas dos comarcas como destino del cicloturismo de calidad en un futuro”, argumenta Jordi Masquef, alcalde Figueres y máximo responsable de deportes de la Diputació de Girona.

Miles de aficionados siguen el paso de los equipos durante la primera etapa del Tour de Francia 2026 por las calles de Barcelona, una contrarreloj por equipos que reunió a unas 120.000 personas a lo largo del recorrido, con especial afluencia en el Parc del Fòrum, la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia y Montjuïc. / MANU MITRU / EPC

“El Tour debe ser el foco para que una ciudad como Molins de Rei, por donde pasó la prueba, se refuerce en el uso y el respeto de la bicicleta y en la movilidad sostenible”, defiende Xavi Paz, alcalde de la locaidad del Baix Llobregat.

Los clubs barceloneses

A la salida de Tarragona, segunda etapa del Tour, asistieron alrededor de 80.000 personas. “Puso a prueba el esfuerzo de los voluntarios en una Grande Boucle que dejará un retorno económico de un millón de euros”, comenta el exciclista profesional tarraconense Miquel Àngel Iglesias.

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“El Grand Départ nos servirá a los clubs ciclistas de Barcelona para fomentar con mucho más arraigo a partir de ahora el ciclismo base entre los más jóvenes de la ciudad”, certifica Andrés Tigero, presidente del Esport Ciclista Sant Andreu, club que desfiló como el resto de los de la capital catalana entre los corredores participantes en la presentación de la carrera que tuvo lugar ante la Sagrada Família el 1 de julio, una fecha que quedará siempre en la memoria de los amantes de este deporte en Barcelona.