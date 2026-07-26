Estados Unidos supera a España y aplaza la conquista de la Copa del Mundo (13-9)

La selección española femenina de waterpolono pudo este domingo conseguir el ansiado trofeo que le falta en sus vitrinas. Estados Unidos, un rival más sólido durante todo el encuentro y que supo manejar mejor los momentos decisivos, superó por 13-9 a las guerreras del agua en la final de la Superfinal de la Copa del Mundo de Sídney (Australia).

El equipo dirigido por Jordi Valls deberá esperar para conquistar el único gran trofeo que falta en su palmarés. Tras los dos bronces logrados anteriormente, suma ahora una plata en una final en la que pagó caro su irregular rendimiento en las superioridades numéricas (3/10), la ausencia de su capitana y referente ofensiva, Bea Ortiz, y la falta del último impulso en los momentos en los que logró igualar el marcador.

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Por su parte, la selección masculina puso fin también este sábado a su participación en la Superfinal de la Copa del Mundo con un quinto puesto, tras derrotar a Montenegro por 17-16 en la tanda de penaltis, después de que el tiempo reglamentario concluyera con empate a 12. El equipo de David Martín, que ya había quedado fuera de la lucha por revalidar el título logrado el año pasado en Podgorica, protagonizó una espectacular remontada al levantar un 7-11 adverso en los últimos seis minutos antes de imponerse desde los cinco metros.