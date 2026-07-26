El ciclismo español pone voluntad, pero se queda sin botín en el Tour

El Tour 2026 pasará a la historia por la fantástica actuación de Tadej Pogacar, por el tesón de Remco Evenepoel, por la resistencia de los jóvenes valores Isaac del Toro y Paul Seixas, por las desgracias de Jonas Vingegaard y Florian Lipowitz (segundo y tercero hace un año), por la combatividad de Richard Carapaz, por el coraje de Mads Pedersen, por los esprints de Tim Merlier, pero, una vez más, no anotará nada sobresaliente en la actuación del ciclismo español.

Juan Ayuso fue lo mejor, el que más se lució, el que vistió el jersey blanco como mejor joven, el que a los 23 años crece, aunque de forma más lenta a como lo hacen Del Toro o Seixas, el que este domingo ganará con el Lidl-Trek la clasificación por equipos -único español que subirá al podio de los Campos Elíseos- y el que respiró en muchas fases del Tour el mismo aire que Pogacar y el resto de los favoritos.

La escapada camino de Alpe d'Huez

Sin embargo, se le hizo eterna la última semana de competición, falló en el aperitivo alpino del Plateau de Solaison y estuvo lejos de su nivel en la única contrarreloj individual de la carrera. Se fue abajo en la primera etapa de Alpe d’Huez y se vino arriba en la despedida alpina. Él fue el que provocó la escapada decisiva de la penúltima etapa. Puso tesón en el Galibier donde se resistió a perder la rueda de Carapaz y Sepp Kuss, pero en La Sarenne no pudo más. Al final ha acabado séptimo de la general, aunque superado por su compañero danés Mattias Skjelmose -será el líder de su equipo en la Vuelta- que debía ser su ayudante en la montaña.

Pablo Castrillo ganó la combatividad de la cuarta etapa. / ASO / CHARLY LÓPEZ

El Movistar le puso mucha voluntad con escapadas, principalmente, con Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, aunque con la desgracia de que este año las fugas han resultado carísimas por la participación de grandes figuras como Carapaz, Mathieu van der Poel, Pedersen o Jasper Philipsen, que han puesto imposible la lucha de los corredores del conjunto de Telefónica para apuntarse el triunfo de etapa que no consiguen desde 2019. Ninguna victoria en esta década, aunque tuvieron la desgracia de perder a su líder belga Cian Uijtdebroeks por enfermedad mientras que Iván Romeo, su mejor alternativa en la lucha por etapas, tampoco pudo acudir al Tour. Ambos estarán en la Vuelta junto al ausente Enric Mas.

El Caja Rural pagó cara la inexperiencia de ser debutantes en el Tour. Inició el trayecto desde Barcelona colándose en las primeras escapadas, pero en la última entrega de la carrera el Tour se les hizo eterno, sin opciones de participar en las fugas y llegando a París con la sensación de estar fundidos.

El Caja Rural, durante la contrarreloj por equipos inicial de Barcelona. / ASO / THOMAS MAHEUX

Si se busca en la tabla del Tour al segundo ciclista español mejor clasificado aparece Carlos Verona, en el puesto 23, aunque con el sacrificio de trabajar para su compañero Ayuso en el Lidl-Trek. No corrieron ni Carlos Rodríguez, ni Pello Bilbao (con un virus previo), ni Mikel Landa (al no estar aún recuperado de la caída que sufrió en la Itzulia) que han sido los últimos ciclistas españoles en el ‘top ten’ del Tour. Todos ellos estarán presentes a partir del 22 de agosto en la Vuelta.

La baja en el UAE

Si bien es cierto que, prácticamente, ningún ciclista a partir de la posición 14 ha peleado por un puesto de honor en el Tour y han buscado incluso perder tiempo para tener libertad en las fugas o han trabajado para sus líderes.

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En el UAE tampoco pudo estar uno de los ciclistas españoles más destacados en su trabajo hacia Pogacar. El catalán Marc Soler se cayó en el Giro y con una recuperación muy lenta no podrá participar tampoco en la Vuelta.