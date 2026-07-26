La central Martina Fernández regresa al Barça

El Barcelona ha anunciado este domingo el regreso de la defensa central Martina Fernández, que se firma con la entidad azulgrana para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. La futbolista gerundense, de 21 años, abandonó el conjunto azulgrana en enero de 2025 para incorporarse al Everton inglés, inicialmente en calidad de cedida. En apenas media temporada en la Women's Super League (WSL), Fernández fue reconocida con el premio '2024/25 Young Player of the Season', que distingue a la mejor jugadora joven de la competición.

Durante el verano de la campaña 2024-25 se recuperó de una lesión en el menisco, que la tuvo tres meses apartada de los terrenos de juego, y cuando regresó a la dinámica del equipo disputó dos partidos más de Liga F. En los próximos días, Fernández firmará su nuevo contrato en un acto que se celebrará en las oficinas del FC Barcelona con la presencia del presidente del club, Joan Laporta, y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.