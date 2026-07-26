ACTUALIDAD AZULGRANA
El Barça de Flick inicia un 'stage' en Inglaterra pendiente de resolver la vacante del '9'
La expedición azulgrana prosigue la puesta a punto en St. George's Park, cerca de Birmingham, sin los mundialistas y sin el fichaje del delantero centro
El Barça se marcha este lunes a Inglaterra. Empieza un stage de una semana en el St. George's Park, la ciudad del fútbol de la selección inglesa, cerca de Birmingham. No va a EEUU o Asia, como en los últimos años. Esta vez la delegación azulgrana vuela un poco más de dos horas y ya está para encontrar una climatología menos hostil que en Barcelona. Excepto un día de 30 grados, la meteorología pronostica temperaturas máximas de 25. Nadie va a deshidratarse, pues, en los entrenamientos que programe Hansi Flick en su tercera pretemporada como jefe de las esperanzas barcelonistas.
Más de la mitad de la tropa que viaja con él y su staff no formará parte del primer equipo a lo largo de la temporada. Ante la ausencia de los mundialistas, los jóvenes del filial y el juvenil poblarán la expedición. Alguno quizá despunta y se queda. Quién sabe. El alemán suele mirar a los jóvenes con ojos de futuro y sin miedo al riesgo. Pero el panorama actual no se va a parecer al real, el que aspira a competir por la Champions.
En este Barça provisional faltarán los ocho internacionales españoles, a los que se espera a partir del 12 de agosto. El día antes está previsto el inicio de la pretemporada de Jules Kounde y Anthony Gordon, uno de los dos fichajes realizados hasta la fecha junto con Karim Adeyemi. Falta saber si se embarca también Raphinha y en qué condiciones después de la lesión muscular, en la parte posterior del muslo derecho, que se produjo con Brasil. Al mediodía Flick dará a conocer los jugadores con pasaje.
No viajará tampoco el ‘9’ que aún busca Deco. El director deportivo azulgrana se ha centrado en reformar la delantera tras la marcha de Robert Lewandowski, la desafección hacia Marcus Rashford y la incógnita con la renovación de Ferran Torres, el revalorizado héroe mundialista. De momento se han cubierto las bandas con dos balas como Gordon y Adeyemi, una inversión de 92 millones, la misma que en los dos primeros años juntos de Flick.
Y falta todavía la pieza grande, el delantero centro, el hombre de los goles. Cabe esperar un gasto extra de unos 100 millones como mínimo, quizá bastante más si se acaba marchando el punta valenciano. Se está también a la espera de cerrar la incorporación de Joao Cancelo, por unos 10 millones aproximadamente.
Gordon, con 70 millones más 10 de coste, es el fichaje más caro de la era Flick, superando a Dani Olmo (60). Pero si todo va como desea el club perderá ese lugar en el trono en favor del ‘nueve’, ya sea Julián Álvarez o cualquier otro si la resistencia del Atlético persiste.
Los amistosos programados
Todo esto es trabajo de despachos mientras en Inglaterra, Flick, apoyado en su nuevo preparador físico, el también alemán Benjamin Kugel, continuará con la puesta a punto de la plantilla. No se espera que viaje Ter Stegen, rematando la burocracia para cerrar su cesión al Ajax.
En principio solo hay programado un partido amistoso durante el stage, ante el Birmingham City el 31 de julio. Posteriormente, el 8 de agosto, jugará un triangular en Italia ante el Nottingham Forest y el Udinese; y el 19 de agosto disputará el Gamper ante el Al-Ahly egipcio. El inicio de la Liga para los azulgranas está previsto para el 23 de agosto, en la segunda jornada del campeonato.
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