El Barça empieza la pretemporada este lunes con Aitana al margen

Empieza una nueva temporada en Can Barça. Este lunes, las azulgranas dirigidas por Pere Romeu regreSan al trabajo para iniciar una pretemporada que arrancará con las habituales pruebas médicas y físicas. La principal novedad de este año es la ausencia de una gira transoceánica, después de que el conjunto azulgrana haya apostado en los últimos veranos por desplazamientos de larga distancia con giras por México o Estados Unidos.

Sin gira internacional tres años después

El vigente campeón de Europa afrontará así una preparación diferente a las de los últimos cursos. El pasado verano, como en 2023, el equipo realizó una gira por México, y en 2024, el destino fue Estados Unidos. La ausencia de Mundial o Eurocopa este verano ha permitido a las jugadoras disfrutar de prácticamente dos meses de descanso, desde el último partido de Liga disputado el 31 de mayo. En la tercera temporada de Pere Romeu al frente del primer equipo, el técnico catalán ha citado a todas las futbolistas de la plantilla y a varias jugadoras del filial este lunes, a partir de las 8:30 horas, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El primer test de pretemporada llegará el 12 de agosto en el estadio Johan Cruyff, donde el Barcelona recibirá al Montpellier a partir de las 19:00 horas. El club todavía debe confirmar el resto de compromisos de pretemporada y la fecha y el rival del Trofeo Joan Gamper, previsto para la última semana antes del inicio oficial de la competición, el 30 de agosto ante el Costa Adeje Tenerife, en la primera jornada de Liga.

Para esta primera jornada de trabajo, Pere Romeu contará ya con los tres primeros fichajes confirmados. La portera estadounidense Tyler McCamey y las defensas Renee van Asten y Martina Fernández, cuyo regreso fue anunciado este domingo por el club catalán, participarán en las tradicionales pruebas médicas. Con quien no podrá contar de inicio Pere Romeu es con Aitana bonmatí. La centrampista confesó este mismo fin de semana que arrastra dolores en el tobillo que se lesionó y que, después de jugar infiltrada desde su regreso a finales de la temporada pasada, se tomará estas primeras semanas con más calma, buscando la manera de remitir el dolor.

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Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando en el mercado para completar una plantilla renovada tras un verano marcado por las salidas de la capitana Alexia Putellas, las defensas Mapi León y Ona Batlle y la delantera Salma Paralluelo. El conjunto azulgrana busca reforzar el lateral con una futbolista de largo recorrido y mantiene abiertas las negociaciones con el Manchester City por la delantera brasileña Kerolin Nicoli, principal objetivo para potenciar el ataque.