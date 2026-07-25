Vandalizado el mural dedicado a Luis de la Fuente en Barcelona tras el triunfo de España en el Mundial

El mural dedicado al seleccionador español, Luis de la Fuente, en Barcelona ha sufrido un acto vandálico pocos días después de su creación igual que ocurriera días atrás con el de Ferrán Torres, jugador del FC Barcelona y autor del gol de la victoria en la final contra Argentina. La obra, realizada por el artista Alberto León como homenaje a la conquista del Mundial por parte de la selección española, apareció con varias pintadas que alteran la intervención artística.

Entre los grafitis realizados sobre el mural pueden distinguirse una estelada y la inscripción "No oblidem", unos símbolos que ya aparecieron en el ataque contra el mural dedicado a Torres, también ubicado en la capital catalana.

El propio Alberto León denunció lo sucedido a través de sus redes sociales, donde lamentó que la obra haya sido dañada antes de que muchas personas pudieran visitarla. El artista explicó que había recibido mensajes de aficionados que tenían previsto desplazarse expresamente para contemplar el mural, algunos de ellos acompañados de sus hijos.

Homenaje a los campeones

Pese a lo ocurrido, León quiso poner en valor la acogida que había tenido el homenaje desde su inauguración. En su publicación aseguró que, aunque la pintura haya sido deteriorada, el apoyo y las muestras de cariño recibidas por parte del público permanecen intactos y agradeció las numerosas muestras de afecto que le han trasladado.

El mural había sido concebido para conmemorar el reciente título mundial conquistado por España, un éxito que permitió a la selección añadir una nueva estrella a su palmarés.

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Este es el segundo episodio de características similares registrado en Barcelona en apenas unos días. Anteriormente, el mural dedicado al delantero del FC Barcelona Ferran Torres también fue objeto de pintadas. En aquella ocasión, el Ayuntamiento decidió cubrir por completo la pared con pintura negra, lo que provocó la desaparición de la obra.