Foto viral
No solo Lamine Yamal: los otros niños del Barça que también se fotografiaron con Messi
Tras vestir la camiseta azulgrana durante dos décadas, muchos otros futbolistas tienen imágenes con él de pequeños
Jimmy Fallon ironiza con las teorías conspirativas por la imagen de Messi y Lamine Yamal: "¡Ahí lo tienen! La final del Mundial está decidida"
El origen de la foto de Messi y Lamine de SPORT que se ha vuelto viral antes de la final del Mundial entre España y Argentina
La icónica fotografía de Leo Messi bañando a un Lamine Yamal de apenas seis meses ha vuelto a convertirse en un fenómeno viral con motivo de la final del Mundial 2026 en la cual España ganó 1-0 a Argentina en un tenso partido que finalizó en la prórroga.
La imagen es de 2007, cuando Messi hizo un calendario solidario junto al Barça y UNICEF, en el que también aparecen Ronaldinho, Puyol, Eto'o o Thierry Henry, pero que no han acabado viralizándose ya que los niños con los que ellos aparecen no han acabado teniendo la relevancia de Lamine Yamal.
Leo y Lamine fueron protagonistas de la edición de 2008, en la que los futbolistas de la primera plantilla azulgrana participaban de forma totalmente altruista.
Sin embargo, como Messi ha vestido la camiseta del Barça durante dos décadas y está considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, son muchos los jugadores de la actual generación que también se hicieron fotos de pequeños con él. Aunque no son tan icónicas como las de Lamine, Joan Garcia, Gavi o Dani Olmo, con los que también coincidirá el domingo, también se han hecho fotografías con el '10' argentino.
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