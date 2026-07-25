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Fichaje sorpresa en el Barça femenino: Tyler McCamey, portera estadounidense, firma hasta 2028

El Barça Femení incorpora a Tyler McCamey

El Barça Femení incorpora a Tyler McCamey / FC Barcelona

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Laia Bonals

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No era uno de los nombres en el radar ni forma parte de las posiciones que el Barça quiere reforzar con más premura. De ahí la sorpresa general por el fichaje de la portera estadounidense Tyler McCamey, quien ha firmado su contrato con el FC Barcelona hasta 2028 procedente libre del Dallas Trinity FC.

Así pues, la dirección de fútbol apuesta por reforzar el área de porteras con esta nueva incorporación quien hará equipo con Cata Coll y Gemma Font. En los próximos días se realizará el acto oficial de firma del nuevo contrato, que tendrá lugar en las oficinas del FC Barcelona con la presencia del presidente del Club, Joan Laporta, y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.

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