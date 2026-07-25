Barça
Fichaje sorpresa en el Barça femenino: Tyler McCamey, portera estadounidense, firma hasta 2028
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
No era uno de los nombres en el radar ni forma parte de las posiciones que el Barça quiere reforzar con más premura. De ahí la sorpresa general por el fichaje de la portera estadounidense Tyler McCamey, quien ha firmado su contrato con el FC Barcelona hasta 2028 procedente libre del Dallas Trinity FC.
Así pues, la dirección de fútbol apuesta por reforzar el área de porteras con esta nueva incorporación quien hará equipo con Cata Coll y Gemma Font. En los próximos días se realizará el acto oficial de firma del nuevo contrato, que tendrá lugar en las oficinas del FC Barcelona con la presencia del presidente del Club, Joan Laporta, y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rodri, Cucurella y Pedro Porro, los únicos españoles en el once ideal del Mundial 2026
- Ginóbili: 'En Argentina, nos creemos que se gana con huevos y con coraje, y no: se gana jugando bien
- El Real Madrid de Mourinho se estrena con un penalti a favor en el primer minuto
- El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: 'Voy a traer problemas
- Los internacionales argentinos piden a sus hinchas que 'dejen de creer en boludeces
- La cuenta oficial de la Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran Torres y el 'Make Spain great again
- Ni España ni el mundo tienen la culpa de que Argentina no sepa perder
- De la Fuente: 'Me gustaría ser recordado como un buen tío, solo eso