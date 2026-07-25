El Espanyol se atasca y empata ante el Sabadell con un equipo titular (1-1)

El RCD Espanyol empató 1-1 frente al CE Sabadell en el último compromiso de pretemporada disputado este sábado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque antes de emprender el tramo final de la preparación en el Reino Unido. Para lograr el empate, el conjunto dirigido por Manolo González se vio obligado a reaccionar al tanto del equipo arlequinado que abrió el marcador en su contra. Kike García marcó el gol blanquiazul y a pesar de la falta de ritmo, el equipo estuvo cerca de llevarse la victoria en los minutos finales, cuando un remate de cabeza de Pere Milla se estrelló en el larguero.

El técnico blanquiazul apostó de inicio por un once muy próximo al que podría utilizar durante la temporada, con varios de los jugadores que apuntan a ser habituales en sus planes y la presencia de algunos de los fichajes realizados este verano. El encuentro estuvo condicionado por las altas temperaturas y la carga física propia de las primeras semanas de preparación, en un duelo de mayor exigencia que los anteriores amistosos frente al Olot (que ganaron 3-0) y el Pau FC (que ganaron también 4-0).

Juego irregular

La primera mitad del encuentro transcurrió con pocas ocasiones y un ritmo de juego irregular. El Espanyol trató de hacerse con el control del balón, aunque le costó generar peligro en los últimos metros. La oportunidad más destacada llegó en una acción de Omar El Hilali, cuyo centro cerrado obligó al guardameta Fuoli a desviar el balón por encima del travesaño. El Sabadell también rozó el gol antes del descanso con un cabezazo de Pere Pons que se marchó desviado.

Entre los jugadores más activos del conjunto blanquiazul destacó el recién incorporado a la plantilla perica Álex Calatrava, proveniente del Castellón, que dejó algunos de los acercamientos más peligrosos de su equipo durante la primera parte. Tras el paso por los vestuarios, el Espanyol dio un paso adelante y comenzó a buscar con mayor frecuencia huecos en la defensa rival, obligando al portero del Sabadell a intervenir en varias acciones.

Como ya es habitual en la pretemporada, Manolo González renovó prácticamente todo el equipo a la hora de partido para repartir minutos y mantener la intensidad. Poco antes de la pausa para la hidratación, un centro de Jofre encontró el desvío de Pere Milla, cuyo remate pasó muy cerca del poste. Sin embargo, fue el Sabadell quien anotó primero. Tras una acción ofensiva del conjunto arlequinado, Rubén Sánchez introdujo el balón en su propia portería al intentar evitar el remate de un rival, poniendo el 0-1 en el marcador.

Reacción inmediata

La reacción del Espanyol fue inmediata. Hinojo filtró un pase al espacio para Kike García, que definió con tranquilidad ante José Ortega para devolver la igualdad al encuentro. Apenas un minuto después, el delantero volvió a participar en una acción de peligro al servir un balón que Pere Milla no alcanzó por centímetros. Tras ello, el conjunto blanquiazul todavía dispuso de una última oportunidad para llevarse la victoria.

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Aunque el equipo mejoró sus prestaciones tras los cambios y el gol del empate, las mejores ocasiones llegaron únicamente en los últimos minutos, en un encuentro en el que el Sabadell ofreció una imagen sólida y exigió al Espanyol durante buena parte del choque. A pesar del mal sabor de boca por el empate tras haber conseguido dos abultadas victorias en los encuentros anteriores, el encuentro ha permitido al conjunto de Manolo González seguir acumulando minutos y carga competitiva antes de afrontar una nueva semana de preparación en Inglaterra, donde disputará dos amistosos más dentro de su puesta a punto para el inicio de LaLiga.