Entrenamos con Helena Arias, deportista de tiro olímpico: “Quiero hacerme un hueco en el sector espacial sin dejar el deporte”

“No es tan sencillo como llegar y disparar”, me advierte sonriente Helena Arias (Barcelona, 2001) una vez ha colocado su carabina sobre la estructura que ella misma ha customizado con una impresora 3D. Delante de nosotras, una diana con un punto fijo al que disparar. Vestidas con el traje reglamentario, el que ella misma lleva por las competiciones de todo el mundo, me enseña los balines que usaremos para el entrenamiento de hoy.

- ¿Cómo está siendo para ti esta temporada?

- Este ciclo olímpico o hemos planteado de la forma más profesional que hemos sabido y parece que está funcionando. Temporada a temporada estoy viendo como mejoro, ya no solo en mis puntuaciones más altas, sino en las puntuaciones también más bajas. El día que te va mal, cómo de mal te va, y intentando evitar pues el día que vaya mal, vaya demasiado mal. Si se entiende así. Pero creo que ahora mismo estamos en un momento de aprendizaje, porque están cambiando la normativa y estoy contenta de ver que parece que sí, que estamos aprendiendo correctamente.

- ¿Cómo llegaste a este deporte y cómo ha cambiado con el paso de los años?

- Realmente llegué por casualidad. Hacían el festival de la infancia y hubo unos años que hicieron una versión para jóvenes. Fui allí con mis hermanos, lo probamos y desde la Federación Catalana nos ofrecieron estar entrenando durante tres meses gratuitamente en el club de Barcelona y de esos tres meses pasaron a seis y de seis han pasado diez años ya.

Helena Arias, deportista de tiro olímpico, junto a Laia Bonals. / Jordi Otix

Helena es una de las pocas deportistas de tiro con carabina de el país. Entrena en el CAR de Sant Cugat, donde también vive en la residencia, y donde nos cita para enseñarnos como es el día a día en su deporte. “hay una parte física, una parte mental, también una parte de capacidad, de equilibrio, hay muchísimas cosas que confluyen ahí”, nos cuenta antes de empezar.

- ¿Qué hace especial este deporte para ti?

- El hecho de que al final compites contra ti misma. Por mucho que en una competición haya más gente y obviamente hay un ranking en las posiciones, creo que el hecho de tener esa referencia sobre la que basar tu progreso, que es tu propia marca, es lo que más me gusta.

- ¿Cómo te preparas para ello?

- La gente muchas veces cuando lo ve piensa que es muy simple: simplemente apuntar y disparar. Y realmente hay mucho más detrás. Por un lado, a nivel deportivo está toda la parte de técnica. Lo que es el proceso de apuntar, eso que parece tan simple, nosotros lo dividimos en distintos bloques y estos bloques los vamos entrenando uno a uno para perfeccionar esa técnica. A nivel físico, hacemos también una preparación física en gimnasio donde trabajamos ejercicios de fuerza, sobre todo core, piernas, pero también trabajamos lo que es el cardio para intentar bajar las pulsaciones, para que luego nos movamos menos a la hora de disparar. Y por otro lado está la parte psicológica, que es muy importante. Lo fácil que es despistarse cuando estás entrenando. Esta parte se entrena tanto en entrenamiento como fuera de la sala de tiro, con psicólogos y con especialistas.

Helena Arias, deportista de tiro olímpico / Jordi Otix / EPC

Con los trajes y las botas puestas, plantarse detrás de la mesa con las dianas delante, impone. Los focos blancos de la sala permiten discernir perfectamente el pequeño punto negro a lo lejos en el que hay que acertar. Posición de pies (medida por una regla), coger el arma y poco a poco bajarla a pulso para que la mirilla quede alineada con ese diminuto punto.

- ¿Hasta qué punto es profesional este deporte?

- Dedicarse exclusivamente al tiro depende mucho de la modalidad. En tiro al plato sí que hay más facilidades, hay más patrocinadores. A nivel de precisión, yo no conozco a nadie que se haya dedicado únicamente al tiro. Y realmente por eso también, y desde el CAR, desde los clubes también, se incita a lo que es la carrera dual. Yo, por suerte, toda esa parte académica casi que la empecé antes que el tiro. Desde pequeña decía que quería estudiar Ingeniería, que quería dedicarme a la Ciencia. Y eso hice, y de hecho hice una promesa conmigo misma. Si quiero dedicarme al deporte, tampoco voy a dejar de lado la parte académica. Tengo un trabajo de ocho horas diarias, jornada laboral completa, pero no dejo de entrenar por tener ese trabajo. Cada disparo cuenta, cada respiración condiciona. Mantener la mente en el presente y no volar a otros lugares es lo más complicado. De esos Helena es experta pese a que su formación como ingeniera aeroespacial le ha permitido vivir emociones apasionantes lejos del campo de tiro.

- ¿Por qué una Ingeniería Aeroespacial?

- Lo cierto es que yo cuando decidí que quería hacer Ingeniería, pues igual tenía como 12 años. Me metí en Internet, hice una lista de todas las ingenierías que me salieron y empecé a mirarlas en una columna, esta me gusta, esta no me gusta, fui descartando. Y se me quedaron varias que sí que me gustaban, pero tenía esto de que quería estudiar un doble grado y la salida en ese momento que se me ocurrió fue mecánica y electrónica para poder luego dedicarme a la robótica. El tema del espacio me vino después porque me uní al proyecto Hypatia, en ese momento yo estaba en segundo de carrera, y pues a lo largo de ir avanzando, de ir haciendo divulgación y enterándome de lo que era realmente el sector espacial, que yo cuando empecé la carrera no sabía lo grande que era el sector espacial también aquí, pues me fui enamorando de nuevo de todo lo que es el espacio y por eso decidí luego especializarme en el máster en Ingeniería Aeroespacial.

Helena Arias, deportista de tiro olímpico, junto a Laia Bonals. / Jordi Otix / EPC

- ¿Qué es Hypatia?

- El proyecto Hypatia es un proyecto que nace en 2021, gracias a Mariona Madenas y Carla Conejo. Mariona había estado en el desierto de Utah realizando una misión análoga y quería montar una tripulación para una misión análoga similar con mujeres aquí en Cataluña y aprovechar la excusa para dar visibilidad a todos los roles femeninos también dentro del sector aeroespacial que por desgracia siguen siendo un porcentaje muy bajo. Todo esto fue haciéndose una pelota gigante y actualmente Hypatia funciona como asociación, ya hemos sido dos tripulaciones que hemos formado parte de estas misiones análogas, estas simulaciones que pretenden como imitar lo que sería la vida en Marte, porque en esta base están como si fuesen en Marte pero podría ser también la Luna, y realizar proyectos científicos de investigación en esa base. Luego aprovechar la excusa para divulgar toda esa ciencia y demostrar tanto a escuelas como a distintos tipos de público lo que realmente se hace y que también existen figuras femeninas en ella.

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Helena Arias, deportista de tiro olímpico, junto a Laia Bonals. / Jordi Otix / EPC

Los Angeles y Marte. Dos lugares bien presentes en la mente de Helena. Entrena cada día en el CAR para acercarse a sus objetivos, tanto deportivos como profesionales. “Objetivo deportivo: ojalá si lo conseguimos llegar a Los Ángeles 2028. No es tampoco mi objetivo único; se habla mucho de los juegos porque es lo más televisivo, lo que da más visibilidad, pero realmente en tiro también hay unos mundiales, unos europeos que son importantes y que realmente el nivel es incluso superior que lo que vemos en los juegos. A nivel académico ahora mismo estoy intentando hacerme ese huequito en el sector espacial y seguir creciendo poco a poco”, confiesa después de más de una hora de entrenamiento, de nuevo vestidas de calle y con una sonrisa de oreja a oreja. Aun le queda una larga sesión antes de cenar, pero poder enseñar su deportes y demostrar que hay hueco para todas es uno de sus principales retos personales.