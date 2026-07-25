Donald Trump: "Quizás LeBron James sea racista, el mejor es Michael Jordan"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado que "quizás" LeBron James, que el viernes anunció que jugará la próxima temporada con Philadelphia 76ers, sea "racista" y que por ello cree que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia de la NBA.

"Michael Jordan es amigo mío, juego al golf con él. Es un tipo estupendo. Creo que LeBron es... quizá sea racista, o quizá simplemente no le guste Trump. No lo sé. Solo me caen bien las personas a las que les caigo bien, así que diría que Michael Jordan, sin ninguna duda", señaló ante los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca preguntado por quién es el mejor jugador de baloncesto de la historia.

LeBron James, en un acto en Los Angeles. / AFP

El mandatario no ofreció más explicaciones de por qué califica de racista a LeBron, que el viernes anunció que jugará con los Sixers la próxima temporada, su vigésima cuarta en la liga norteamericana. James, de 41 años, es cuatro veces campeón de la NBA.

James ha criticado en varias ocasiones a Trump durante sus mandatos presidenciales y ha respaldado a los candidatos demócratas en anteriores elecciones presidenciales. En 2017, calificó a Trump de "vago", en una polémica generada por la invitación a la Casa Blanca a los ganadores de la NBA.

Un año después, Trump también arremetió contra el jugador en X. "LeBron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que LeBron pareciera inteligente, lo cual no es fácil de conseguir", escribió entonces.

Michael Jordan, en su etapa gloriosa en los Chicago Bulls. / MARK J. TERRILL / AP

Además, el presidente estadounidense también habló de la gorra que lució Ferran Torres, goleador de España en la final del Mundial, durante la celebración del título, con el lema 'Make Spain Great Again', parafraseando el 'Make America Great Again' que hicieron famoso Trump y sus seguidores.

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"Es un gran jugador y llevaba puesta una gorra 'MAGA'. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos. Fue un gran cumplido", afirmó Trump.