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La ronda francesa

Pogacar descubre su lado humano en el día grande de Carapaz en el Tour

La última etapa, en París, recortada a 89 kilómetros por falta de efectivos de la Gendarmería a causa del incendio forestal declarado cerca de Burdeos.

Tadej Pogacar, durante la penúltima etapa del Tour.

Tadej Pogacar, durante la penúltima etapa del Tour. / ASO / THOMAS MAHEUX

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

Alpe d'Huez (enviado especial)
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La alta montaña se despidió del Tour 2026 con un triunfo de Richard Carapaz en la segunda visita consecutiva a Alpe d'Huez en una etapa que estaba considerada como la reina de esta edición a un solo día del fin de la competición en los Campos Elíseos de París. Con Tadej Pogacar siempre de amarillo y haciendo de gregario para Isaac del Toror, el recorrido a través de la Croix de Fer y el Galibier, con pasos previos a La Sarenne sirvió para que quedaran definitidas las victorias en la clasificación verde, los puntos de la ronda francesa, en favor del ciclista danés Mads Pedersen y la montaña donde se impondrá este domingo Carapaz.

Los ciclistas viajan esta tarde-noche hacia París en tren para celebrar el domingo la última etapa que ha sido recortada en 89 kilómetros ya que no hay efectivos suficientes de gendermes debido a los incendios que hay cerca de Burdeos. Se mantienen las tres ascensiones a la colina de Montmartre. La presentación de equipos se hará en la localidad de Thoiry, tal como estaba programada, luego los corredores se montarán en los autobuses y se dirigirán directamente a París para celebrar la etapa exclusivamente en la capital francesa.

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