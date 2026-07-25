Pogacar descubre su lado humano en el día grande de Carapaz en el Tour

La alta montaña se despidió del Tour 2026 con un triunfo de Richard Carapaz en la segunda visita consecutiva a Alpe d'Huez en una etapa que estaba considerada como la reina de esta edición a un solo día del fin de la competición en los Campos Elíseos de París. Con Tadej Pogacar siempre de amarillo y haciendo de gregario para Isaac del Toror, el recorrido a través de la Croix de Fer y el Galibier, con pasos previos a La Sarenne sirvió para que quedaran definitidas las victorias en la clasificación verde, los puntos de la ronda francesa, en favor del ciclista danés Mads Pedersen y la montaña donde se impondrá este domingo Carapaz.

Los ciclistas viajan esta tarde-noche hacia París en tren para celebrar el domingo la última etapa que ha sido recortada en 89 kilómetros ya que no hay efectivos suficientes de gendermes debido a los incendios que hay cerca de Burdeos. Se mantienen las tres ascensiones a la colina de Montmartre. La presentación de equipos se hará en la localidad de Thoiry, tal como estaba programada, luego los corredores se montarán en los autobuses y se dirigirán directamente a París para celebrar la etapa exclusivamente en la capital francesa.

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