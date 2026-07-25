Aitana Bonmatí empezará al margen la pretemporada con el Barça este lunes por molestias: "El dolor jugando es multiplicado"

Aitana Bonmatí no está al 100 %. Así lo ha confesado la propia futbolista del Barça. "No sé si lo sabéis, pero voy a empezar poco a poco porque cuando volví a jugar tenía molestias", relató. La de Ribes sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento con la selección española a finales de noviembre del año pasado y no regresó a los terrenos de juego hasta el final de la temporada, justo a tiempo para ayudar al equipo a conquistar la cuarta Champions, en Oslo.

"Tenía dolores y se me dijo que eran dolores adaptativos, que pueden pasar al volver de una lesión grave, que al principio duelen un poco hasta que te acostumbras, pero los dolores siguen ahí. Así que tendré que ir de menos a más y veremos el año que viene, con Mundial en verano. Voy a ir poco a poco porque, al final, mi salud es lo primero y quiero jugar muchos años más y quiero cuidarme", dijo Aitana Bonmatí en un encuentro con los medios de comunicación durante su campus.

"Simplemente, con precaución. Las molestias que eran adaptativas ya no son adaptativas. Me he pasado todo el verano haciéndome pruebas. Igual esto no se ha visto porque no lo muestro, pero me he pasado el verano junto con el Barça haciéndome mil pruebas, también con mi preparador físico personal: magnetoterapia, Exogen, pastillas, Indiba y mil cosas más. Es un proceso en el que tengo que ir con cuidado. No es algo por lo que preocuparse porque está controlado y hemos hecho todas las pruebas posibles", tranquilizó Aitana Bonmatí.

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"Es verdad que, si mi vida es con dolor, no quiero jugar, porque el dolor jugando se multiplica y acabé la temporada pinchándome Voltaren porque el dolor no se me iba; había entrenamientos que no podía hacer. He decidido que, antes de seguir sufriendo y sobreviviendo, voy a parar y hacer que se cure bien para empezar de cero. Si no estoy al 100 %, no pondré mi cuerpo en riesgo porque la salud es lo primero. No quiero alarmas porque no las hay. Es coherencia y cuidarme. Lo hemos hablado con el club, estamos todos de acuerdo e iremos en la misma línea. Todo está bien en las resonancias, radiografías, etcétera, pero cuando tienes una lesión grave a veces hay consecuencias y todo tarda un poco más, aunque no es nada fuera de lo normal", añadió la futbolista.