Este es el innovador diseño de la segunda equipación del Barça

El FC Barcelona alarga su colaboración con la marca de Kobe Bryant para el desarrollo conjunto con Nike de la segunda equipación para esta nueva temporada. Una segunda edición cuyo diseño nada tiene que ver con el de la campaña anterior.

Poco menos de un mes después de la presentación de la primera equipación, la entidad azulgrana saca a la luz una nueva camiseta con la marca de Kobe para preservar el legado de la leyenda del baloncesto.

Un diseño rompedor

En esta ocasión, la camiseta presenta un negro total en su parte superior que se va difuminando hasta convertirse en morado, que termina en la parte inferior, un color en referencia a los Lakers, equipo en el que Kobe Bryant disputó toda su carrera. El morado se apodera al completo de los pantalones y también del escudo del club y el logo de la marca.

En cambio, las medias recuperan el color negro y solo se resalta la palabra 'Barça' en morado y el logo de Kobe en dorado, tonalidad que también se utiliza para los patrocinadores que forman parte de la equipación.

Ewa Pajor con la nueva segunda equipación del Barça. / FC Barcelona

Textura de piel de serpiente

Según argumenta el club en un comunicado, la colaboración "consolida una alianza estratégica que sigue profundizando en unos valores compartidos de competitividad, ambición y excelencia". Una actitud que conecta al club azulgrana con el exjugador de la NBA.

Algunos de los detalles que presenta la equipación son el estampado, que está inspirado en la textura de la piel de serpiente -en referencia al apodo de Kobe Bryant, Black Mamba-, y una cita del jugador en el interior del cuello: "Leave the game better than you found it", deja el juego (deporte) mejor de como lo encontraste.

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Esta nueva equipación para la temporada 2026/27 ya se encuentra disponible en las tiendas online y físicas, tanto del Barcelona como de Nike.