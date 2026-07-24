Tadej Pogacar, tras su bestial exhibición en el Tour: "Era mi día para ganar en Alpe d'Huez"

Tadej Pogacar explicó con detalle cómo decidió ir a por la victoria en Alpe d'Huez este viernes y firmar su quinta victoria de etapa en el Tour de Francia, antes de la jornada reina y del paseo triunfal en París.

"Conseguir la victoria aquí es genial. El ambiente ha sido una locura durante toda la subida. Lo he conseguido gracias al trabajo de todo el equipo. Hoy he corrido para mis compañeros. Estoy muy contento de haberme anotado esta victoria", dijo tras cruzar primero la meta en la señalada subida de la decimonovena etapa.

Pogacar se recupera del esfuerzo en la meta de Alpe d'Huez. / ASO / CHARLY LÓPEZ

Pogacar decifró la situación de la carrera antes de lanzar su ataque. Vio las demás luchas y la falta de efectivos en distintos equipos. "Escuché que había ciclistas sufriendo y descolgándose con el ritmo de Felix (Grossschartner) al inicio de la subida, que ya era bastante bueno. Ya habíamos subido a tope el puerto anterior. Sabía que tenía buenas piernas y que no quedaban muchos gregarios para marcar el ritmo en el grupo, así que arranqué desde el pie de Alpe d'Huez", afirmó.

"A partir de ahí, fui a tope hasta la cima. Adam (Yates) estaba intercalado, y eso fue un espaldarazo moral para mí. Estoy muy contento de verlo de vuelta a su nivel después de haberlo pasado tan mal al principio de esta semana. Me alegró mucho poder rodar con él durante un par de kilómetros. He tenido que luchar contra excelentes ciclistas, pero estaban jugando un poco entre ellos y eso me ayudó a alcanzarlos y ganar la etapa", añadió.

Pogacar no quiso postularse para ganar también este sábado, en la etapa más dura del Tour, sabiendo que tiene la ronda gala bien controlada. "Voy día a día y mañana es la etapa reina del Tour. Después nos espera un día precioso en París, Pero mañana va a ser el día más duro del Tour. Hoy hemos ganado; mañana, ya veremos. Seguiremos nuestro propio plan", comentó.

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"No nos importa nada más. Simplemente nos mantendremos unidos y daremos lo mejor de nosotros como equipo. Y luego, ya veremos qué pasa. Hoy era mi día para ir a por la victoria de etapa. Mañana, nos aseguraremos de que Isaac (del Toro) luche por el maillot blanco y por subir al podio final", concluyó.