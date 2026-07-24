El Mundial 2026 bate récords en YouTube y supera el billón de visualizaciones en Tiktok

YouTube superó los 200.000 millones de visualizaciones y reunió a más de 1.700 millones de espectadores en todo el mundo durante el Mundial de fútbol 2026, mientras que en TikTok se alcanzaron 1,2 billones de visualizaciones de contenido relacionado con el torneo que ganó España al superar a Argentina en la final.

Con estos resultados, el Mundial 2026 se consolidó como la edición más digital e interactiva de la historia y el fenómeno de contenido deportivo con un mayor impacto en internet, destacron este viernes las dos grandes plataformas digitales.

La final, disputada el pasado 19 de julio, consolidó el éxito de YouTube consolidó con cifras históricas: más de 21 millones de espectadores promedio por minuto en más de 40 mercados, con un pico de más de 27 millones de espectadores simultáneos, explicó en un comunicado.

El impacto también se reflejó en los canales digitales de la FIFA y su canal de YouTube superó los 4.000 millones de visualizaciones, ganó 7,5 millones de suscriptores y rebasó los 34 millones de seguidores, según el comunicado.

Récord también en TikTok

Los creadores de contenido también impulsaron el alcance del torneo, ya que sus publicaciones superaron los 2.500 millones de visualizaciones y la primera YouTube FIFA Creator Cup tuvo más de 10 millones de visualizaciones en directo.

TikTok también batió sus propios récords: la plataforma registró 1,2 billones de visualizaciones de contenido relacionado con el Mundial, mientras que la cuenta @fifaworldcup alcanzó 28.000 millones de visualizaciones.

Los aficionados compartieron en esta red social 22 millones de vídeos con 'hashtags' de la competición, las retransmisiones en directo de los 'broadcasters' oficiales acumularon 660 millones de visualizaciones y los Centros de Información de la Copa Mundial recibieron más de 520 millones de visitas.

El director de Negocio de la FIFA, Romy Gai, destacó que TikTok "ha desempeñado un papel importante al llevar la experiencia más allá de los estadios". Además, también aseguró que la colaboración permitió acercar el torneo a nuevas audiencias y hacer que la competición fuera "más interactiva, inclusiva y accesible".

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El Mundial de fútbol 2026 se disputó en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio y concluyó con el segundo título para España, después del logrado en Sudáfrica 2010.