LeBron James elige por sorpresa a los Philadelphia 76ers para su último baile

LeBron James cerrará su impresionante carrera en los Philadelphia 76ers. Él mismo lo ha anunciado a través de las redes sociales. Alrededor de la estrella de la NBA se había formado una intensa especulación acerca de dónde terminaría jugando después de que decidiera no renovar su contrato con Los Angeles Lakers. A los 41 años, Lebron ha sorprendido al revelar que realizará su último baile en un equipo que no figuraba en las quinielas y con el propósito de siempre de luchar por el título.

"Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba tiempo para decidir de verdad, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido. Fui sincero en aquella última rueda de prensa cuando dije que necesitaba reflexionar y decidir si todavía amo este deporte. Y sí, sigo amando profundamente este deporte y tengo más que ofrecer", ha explicado el exjugador de Cleveland, Miami, Lakers, que firma por dos temporadas, lo que implica que seguirá jugando hasta los 43 años. Los 76ers son su cuarta franquicia.

Lebron ha expuesto las razones de por qué sigue deseando competir. Empezará este año su 24ª temporada en la NBA, un récord absoluto. "Las últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca había tenido la oportunidad de no saber qué hacer y tomarme el tiempo necesario simplemente para reflexionar. He pasado unos meses increíbles con mis seres queridos tratando de descifrarlo todo. Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia. ¿Por qué juego realmente a estas alturas?", se pregunta retóricamente.

"Sigo queriendo hacer sacrificios. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de experimentar la sensación de ganar otro campeonato. Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón, y me entusiasma enormemente la idea de contagiar de energía a una nueva afición y emprender este viaje increíble una última vez".

Salario bajo

En los 76ers Lebron encontrará una plantilla para luchar, efectivamente, por el título de la NBA. Es el equipo de Joel Embiid, del recientemente adquirido Jaylen Brown procedente de los Boston Celtics, de V.J. Edgecombe y de Tyrese Maxey. Con Lebron constituye uno de los quintetos más potentes de la liga estadounidense. El propio Lebron promedió el pasado curso unos notables 20,9 puntos, 6,1 rebotesu y 7,2 asistentes.

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LeBron James, en un partido con los Lakers. / KENNETH RICHMOND / Getty Images via AFP

Miami Heat, Cleveland Cavaliers o Golden State Warriors parecían mejor colocados para recibir al máximo anotador de la historia de la NBA. Al final, ha optado por el equipo con más potencial deportivo. Desde luego, no parece jugar por dinero. Según ESPN, Lebron James firma por un salario de 8 millones de dólares por los dos cursos, el más bajo desde su temporada rookie. Después de cuatro anillos de campeón, récords anotadores y tres medallas de oro olímpicas, Lebron, aún la figura más popular de la NBA, quiere competir todavía un poco más.