Jürgen Klopp firma como nuevo seleccionador de Alemania y avisa: "Si no dejáis en paz a mi familia, me iré"

Su nombre ya salió en todos los periódicos de Alemania tras la dura eliminación en dieciseisavos del Mundial en la tanda de penaltis. La dimisión de Julian Nagelsmann fue casi inmediata y la llegada de Jürgen Klopp era tan solo cuestión de tiempo. La espera terminó. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha hecho hoy oficial lo que todo el país deseaba: Klopp es el nuevo seleccionador de Alemania.

El carismático técnico, de 59 años, firma con la 'Mannschaft' hasta 2030. Klopp tenía contrato como jefe del departamento de fútbol de Red Bull hasta 2029 y la DFB ha tenido que pasar por caja para hacerse con su nuevo seleccionador. Hoy mismo ha sido presentado y ya ha dado muestras de su singular personalidad. De saque, una advertencia a los medios de comunicación: "No hago este trabajo por mí mismo. Lo hago por vosotros. Acepto este cargo, aunque he visto cómo habéis tratado a Nagelsmann y Tuchel -con Inglaterra-. Si os comportáis mal y no dejáis en paz a mi familia, me iré", ha comentado.

"El día que ya no me quieran, me iré, sin indemnización alguna", ha señalado. "Si mañana dicen que soy un desastre, me voy. No basta con una sola persona; tendría que ser algo más que eso. Si la DFB dice que soy un desastre, me largo. Critíquenme si algo no funciona; estaré encantado de tratar de repararlo. Todo gira en torno al trabajo. No tendré una carrera después de la selección nacional. Lo ideal es que este sea el punto culminante de mi trayectoria".

Nueva años en Liverpool

Klopp inició su periplo como entrenador en 2001 con el Mainz 05 y abandonó los banquillos en 2024 tras devolver al Liverpool a la cima de la élite mundial. Lo ganó todo en sus nueve temporadas con el conjunto inglés, incluyendo las deseadas Premier y Champions League. Previamente, con el Borussia Dortmund también levantó todos los títulos posibles en Alemania y llevó el club a una final de Champions en 2013.

Juergen Klopp durante su presentación este viernes como nuevo seleccionador de Alemania. EFE/EPA/Hannes Albert / Hannes Albert / EFE

Después del Mundial de 2006, ya se habló de la posibilidad de que Klopp se convirtiera en el seleccionador de Alemania. Su estilo de juego era muy atractivo y vistoso, pero aún le faltaba algo más de experiencia. Finalmente, la DFB optó por Joachim Löw, asistente de Jürgen Klinsmann, el entrenador que dejaba el cargo. Veinte años después y con una larga trayectoria en sus espaldas, se adentra en el mundo del fútbol de selecciones para devolver a Alemania al sitio donde se merece, igual que ha hecho con cada uno de los clubes que ha entrenado. Pase lo que pase, Klopp lo hará manteniendo su estilo divertido y con un objetivo que a veces es más significativo que un trofeo: "quiero que cuando los aficionados vuelvan a casa digan '¡wow!'", exclama.

El reto no es sencillo, pero la Federación Alemana sabe que si hay alguien que lo pueda hacer es precisamente Klopp. La tetracampeona del mundo tuvo su última gran alegría en 2014, cuando el combinado dirigido por Löw se proclamó campeona en Maracaná, venciendo a la Argentina de Messi en la final y aplastando a la anfitriona Brasil en semifinales con el ya histórico 1 a 7.

Los tres últimos mundiales han dejado un sabor amargo. Löw no pudo superar la fase de grupos en Rusia 2018, tampoco lo consiguió Hansi Flick en Qatar 2022. Y en este último, el joven Nagelsmann no pasó de dieciseisavos tras caer ante un rival asequible como Paraguay.

Entrenadores reputados

Klopp está más que habituado a reflotar equipos. Está por ver qué sucederá con la selección de su país y él mismo es consciente: "Ya tenía una idea de lo importante que es el cargo de seleccionador nacional. Pero cuando te ves involucrado en ello, sientes aún más su magnitud y la responsabilidad que conlleva", ha detallado. Su reto más inmediato es la Liga de Naciones y después la clasificación a la Eurocopa.

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Rudi Voeller, director técnico de la selección germana, y Jürgel Klopp, este viernes. / JOHN MACDOUGALL / AFP

Klopp se suma a la tendencia que están adaptando las federaciones de fichar a entrenadores estrella. Lo hizo Brasil con Carlo Ancelotti, lo anunció hace poco Francia con la llegada de Zinedine Zidane y lo quería hacer Italia con Pep Guardiola. De momento no es una fórmula que esté dejando grandes resultados, pues son más bien tipos como De la Fuente o Scaloni los que han llevado a sus selecciones a lo más alto. Eso sí, nadie duda de que Jürgen Klopp es capaz devolver la capacidad ganadora a su selección.