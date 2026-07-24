Los internacionales argentinos piden a sus hinchas que "dejen de creer en boludeces"

Mientras Leo Messi y toda su familia no han salido un solo día de la mansión que Jorge, su padre, aún delicado de salud, tiene en el exclusivo barrio de Kentucky Club de Campo, de Rosario, su ciudad, algunos miembros destacados de la selección argentina, que perdió claramente la final de la Copa del Mundo ante España (1-0) y cuyo triunfo fue cuestionado por numerosos argentinos e, incluso, algún que otro medio de comunicación con conspiraciones inverosímiles, empiezan a reconocer con enorme sinceridad y, sobre todo, conscientes de que no tiene ningún sentido seguir haciendo crecer una mentira tan incomprensible, que España fue una dignísima y merecida ganadora.

Por ejemplo, Lionel Scaloni, seleccionador argentino, al menos hasta este diciembre, se ha instalado unos días en su casa de Pujato, su pueblo natal y, seis veces al día, se ve obligado a salir a la calle para atender a cientos y cientos de aficionados que quieren, no solo darle las gracias, sino llevarle obsequios que van desde muñecos de peluche hasta inmensas tartas con los colores de la bandera argentina. “Creo que tendré que quedarme unos días más, debo atenderlos a todos, si puedo”.

Scaloni, que reside en Bunyola, Mallorca, reconoció, nada más llegar a su antigua casa, que España fue una merecidísima ganador de la Copa del Mundo. “¿Si el arbitraje fue injusto?. No, no, perdimos porque ellos fueron mejores, hay que reconocerlo. Nosotros llegamos justos, es la realidad. Hay veces que hay que reconocer que el rival es mejor, nos ganaron bien y, reconociendolo, seremos mejores y más fuertes, seguro”.

“¿Si el arbitraje fue injusto?. No, no, perdimos porque ellos fueron mejores, hay que reconocerlo. Nosotros llegamos justos, es la realidad. Hay que reconocer que nos ganaron bien y, reconociendolo, seremos mejores y más fuertes, seguro”. Lionel Scaloni — Seleccionador argentino de fútbol

Facu Medina, internacional argentino y jugador del Olympique de Marsella, salió, ayer, acompañado de su amigo José Manuel ‘Flaco’ López, jugador internacional y del Palmeiras brasileño, al balcón de la casa de sus padres en Villa Caraza, en Lanús. Y le gritó a las decenas y decenas de aficionados que estaban en la calle que “por favor, no crean boludeces (tonterías, bobadas, mentiras). Nos ganaron bien. Fue solo un partido de fútbol. Piensen que, en la vida, hay cosas más importantes que un partido de fútbol. Lo importante es ser buena gente y humildes, eso es lo importante”.

El polémico futbolista internacional argentino Leandro Paredes, que trató de agreder a Eric García tras la final de New Jersey, volvió al campeonato argentino, con Boca y, ayer, derrotó, casi él solito, a O’Higgins, haciendo las delicias de La Bombonera.

Paredes, tras el partido con Boca, reconoció que “España fue superior a nosotros en la final y, por tanto, es justo vencedor del Mundial. Nosotros a todas esas teorías conspirativas que surgieron no les damos bola. Si hiciese caso a lo que escucho y leo, me volvería loco”.

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Eso sí, Paredes, como Scaloni o Medina en su momento, insistió en que el placer de los argentinos debe residir en que “hicimos un grandísimo Mundial y, por tanto, nos queda disfrutar de lo que hemos conquistado y ganado en estos últimos ocho años, que es mucho y muy grande. Fue un proceso espectacular”.