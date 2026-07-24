Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosViviendaPedro SánchezCáncerZapateroJavier MileiChenoaAranceles TrumpNuevos billetes euroComprobar Sorteo Cruz Roja
instagramlinkedin

FÚTBOL

Guardiola rechaza la oferta de dirigir a Italia: "Ahora mismo no me siento capaz"

El técnico catalán transmitió personalmente este jueves a Paolo Maldini su decisión después de meditar la propuesta varios días, según avanza La Gazzetta dello Sport

¿Cómo ha tratado de convencer Maldini a Guardiola para que se convierta en seleccionador de Italia?

Guardiola,en su último partido con el Manchester City.

Guardiola,en su último partido con el Manchester City. / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Fin del sueño de Paolo Maldini y la Federación Italiana de Fútbol. Pep Guardiola ha rechazado la propuesta para convertirse en seleccionador de Italia, una oferta impulsada por el director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, según adelantó este viernes el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

"Gracias, me siento honrado, pero ahora mismo no me siento capaz", aseveró el técnico catalán durante la noche del jueves a los dirigentes federativos, según informó el rotativo, el diario deportivo de mayor tirada nacional del país, una información que posteriormente fue recogida por el resto de principales medios italianos.

El técnico catalán meditó durante varios días la oferta presentada por Maldini y Leonardo, pero finalmente optó por mantener la decisión que ya había tomado de alejarse temporalmente de los banquillos tras poner fin a su etapa de diez años al frente del Manchester City.

El diario italiano sostiene que entre los motivos del rechazo figuran el deseo de dedicar tiempo a su vida personal y a su familia, así como sus dudas sobre el trabajo de un seleccionador nacional, una función que consideraría difícil de desempeñar sin el contacto diario con los futbolistas.

El extécnico del Barcelona, Bayern Múnich y City no llegó a negociar las condiciones económicas de la propuesta y trasladó personalmente su respuesta a Maldini.

Conte, Pirlo, Mancini...

El exfutbolista del Milán y excapitán de la 'azzurra' aseveró el jueves que Guardiola figuraba en la lista como "uno de los objetivos" y reveló que el organismo también ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil.

Italia busca nuevo seleccionador desde la dimisión de Gennaro Gattuso el pasado mes de abril, que dejó el cargo tras no conseguir la clasificación para el Mundial.

Noticias relacionadas

Bergamo (Italy), 03/10/2021.- AC Milan's technical director Paolo Maldini before the Italian Serie A soccer match between Atalanta BC and AC Milan at Gewiss Stadium in Bergamo, Italy, 03 October 2021. (Italia) EFE/EPA/PAOLO MAGNI

Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana de Fútbol. / PAOLO MAGNI / EFE

Tras la negativa del exentrenador del Barça, Andrea Pirlo se perfila como el principal candidato para asumir el banquillo de la selección italiana dentro del proyecto a largo plazo diseñado por la FIGC, así como un posible regreso de Roberto Mancini o la opción de Antonio Conte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rodri, Cucurella y Pedro Porro, los únicos españoles en el once ideal del Mundial 2026
  2. ¿Qué dice la prensa argentina del partido? Rendidos a España y agradecidos a una generación albiceleste dorada
  3. El gesto de Lamine Yamal durante la tangana entre Argentina y España | Vídeo
  4. Ginóbili: 'En Argentina, nos creemos que se gana con huevos y con coraje, y no: se gana jugando bien
  5. El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: 'Voy a traer problemas
  6. La cuenta oficial de la Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran Torres y el 'Make Spain great again
  7. Ni España ni el mundo tienen la culpa de que Argentina no sepa perder
  8. De la Fuente: 'Me gustaría ser recordado como un buen tío, solo eso

Guardiola rechaza la oferta de dirigir a Italia: "Ahora mismo no me siento capaz"

Los internacionales argentinos piden a sus hinchas que "dejen de creer en boludeces"

Los internacionales argentinos piden a sus hinchas que "dejen de creer en boludeces"

Este es el innovador diseño de la segunda equipación del Barça

Este es el innovador diseño de la segunda equipación del Barça

El Barça anuncia el fichaje de Adeyemi una semana después de su aterrizaje en Barcelona

El Barça anuncia el fichaje de Adeyemi una semana después de su aterrizaje en Barcelona

Milei se suma a la polémica sobre la selección argentina en el Mundial: "Nos tienen celos y somos buenos en casi todo"

Milei se suma a la polémica sobre la selección argentina en el Mundial: "Nos tienen celos y somos buenos en casi todo"

El Tour llega al Alpe d'Huez: así es la mítica ascensión de las 21 curvas en la que Pogacar quiere inscribir su nombre

El Tour llega al Alpe d'Huez: así es la mítica ascensión de las 21 curvas en la que Pogacar quiere inscribir su nombre

La nueva vida de Roberto Baggio, Balón de Oro, en una finca aislada del norte de Italia entre animales, campo y meditación budista

La nueva vida de Roberto Baggio, Balón de Oro, en una finca aislada del norte de Italia entre animales, campo y meditación budista

Cuándo sale a la venta la camiseta con las 2 estrellas de la selección española: día, precios y dónde comprarla

Cuándo sale a la venta la camiseta con las 2 estrellas de la selección española: día, precios y dónde comprarla