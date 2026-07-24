De la Fuente también prefiere las gracias a las felicitaciones

Creo que lo he contado alguna vez, si me repito, les pido disculpas. Pero es que ayer, cuando vi que Luis de la Fuente, el seleccionador que ha hecho bicampeona del mundo a España, se paseaba por diversas redacciones de Deportes de Madrid, portando la Copa del Mundo, y concedía entrevistas a todos, me acordé de algo que un día, muy de mañana, serían las siete y media de la mañana, como poco, me contó Pep Guardiola en el vado de la Ciudad Deportiva ‘Joan Gamper’ del Barça.

Era la época en la que Pep y su equipo prodigioso lo ganaban todo. Era la época en la que el equipo jugaba a las mil maravillas. Y era la época en la que Pep me contó que había muchísima más gente que le daba las gracias que la que le felicitaba. Y, entonces, me explicó algo en lo que yo, la verdad, no había reparado nunca.

“Mira, si te felicitan, vale, sí, es un reconocimiento, pero parece, no sé, que te están felicitando solo a ti ¿no?”, explicaba Pep. “Felicidades…a ti, creo o así me lo parece. Sin embargo, si te dan las gracias es como más extensivo. Primero eso, le dan las gracias a todos los que tú representas en ese momento, desde tu trabajo al del club, pasando por los jugadores y todos los demás. Y, después, hay otra cosa muy importante que marca la diferencia entre felicitar y dar las gracias. Si te dan las gracias es porque aquello que tú has logrado, cómo lo has conseguido y dónde lo ganaste, ya no digo contra quien, ha representado para esa persona, su familia, su entorno, qué se yo, los amigos, los colegas, los compañeros, algo muy placentero, algo muy grande, en definitiva, mucha felicidad”.

Luis de la Fuente, ayer, en RTVE, luciendo la Copa del Mundo. / RTVE

Y De la Fuente explicó todo eso con otras palabras, pero siempre se refirió, en todas esas entrevistas y charlas, a esas caras de felicidad que ha visto en todo el mundo desde que aterrizó, el lunes, en Madrid. “La gente te da las gracias porque la has hecho muy feliz, porque eso que tú, bueno, todos, hemos conseguido le ha servido para compartir esa felicidad con los suyos, sean familiares o vecinos”. De la Fuente cree mucho en el roce, en la complicidad, en la familia, cómo no, en el sentido más amplio de la palabra. Por eso, el seleccionador aprecia más las gracias que las felicitaciones, sintiéndose muy a gusto con ambos agradecimientos.

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Por eso, cuando se despidió de la última redacción que visitó ayer, alguien le dijo si quería decir algo a los españoles y, mira por donde, De la Fuente dio las gracias a todos los españoles. Ven, las gracias. “Muchas gracias España, de verdad. Os hemos sentido muy cerca. Y ese ánimo, ese impulso, ese empuje...ha sido clave para que este grupo de trabajo consiguiera esto tan importante, que es de todos y para todos. Esto es un éxito de todo un país volcado, insisto, con un objetivo común. Por eso una y otra vez digo que juntos somos más fuertes. Así que aprovechemos este impulso para cada día ser un poquito mejor y mejor país también”.