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Ferran Torres ya es, literalmente, un tiburón: El Oceanogràfic de València le ha puesto su nombre a un ejemplar

La redención de Ferran Torres: mentalidad de tiburón para superar los baches psicológicos

El Oceanogràfic pone el nombre de Ferran Torres a uno de sus tiburones grises

El Oceanogràfic pone el nombre de Ferran Torres a uno de sus tiburones grises

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Valencia
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El Oceanogràfic de València ha puesto el nombre de Ferran Torres a uno de sus tiburones grises (Carcharhinus plumbeus), como reconocimiento a la vinculación del futbolista valenciano con la conservación marina y, especialmente, con la sensibilización social sobre la importancia de proteger a estos animales.

Se trata de un macho de tiburón gris que mide cerca de dos metros de longitud, indicó el Oceanogràficac, que con esta decisión "refuerza el mensaje de que estos animales son emblemáticos y especies indispensables para el funcionamiento de los ecosistemas".

La elección reúne varios elementos que conectan al delantero con el acuario valenciano: Ferran Torres nació en Foios (Valencia), mantiene una estrecha relación con su tierra y es conocido deportivamente como 'el Tiburón', un apodo que ha incorporado a su identidad dentro y fuera del terreno de juego.

Embajador del Oceanogràfic

A esta conexión se suma el papel del artífice del gol que dio la victoria a España en el último Mundial de Fútbol y su papel de embajador de la Fundación Oceanogràfic durante los años 2024 y 2025. El futbolista visitó el Oceanogràfic hace dos años para conocer de primera mano el trabajo desarrollado por sus equipos de conservación, investigación, educación y cuidado animal.

Durante el recorrido por el área de Océanos y su túnel submarino, pudo acercarse a la biología de los tiburones, a las amenazas que afrontan sus poblaciones y a los proyectos impulsados para favorecer su conservación, han señalado las mismas fuentes, que han apuntado que esta colaboración tuvo continuidad en 2025.

Entre las acciones desarrolladas, han destacado la visita de más de un centenar de participantes del Campus de Verano Ferran Torres, que disfrutaron de una jornada educativa centrada en la biodiversidad marina, el conocimiento de los animales y la necesidad de reducir los impactos humanos sobre los océanos.

Especie de crecimiento lento

El tiburón gris es una especie de crecimiento lento y con una estrategia reproductiva especialmente sensible. Las hembras presentan periodos de gestación prolongados, tienen un número limitado de crías y no se reproducen todos los años.

Estas características reducen la capacidad de recuperación de sus poblaciones frente a amenazas como la pesca accidental, la sobrepesca, la degradación de los hábitats costeros y el comercio de productos derivados de tiburón.

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La especie está catalogada "en peligro" en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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