Así hemos vivido la etapa 19 del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar consiguió su quinta victoria en este Tour de Francia, la prestigiosa en el Alpe d'Huez a falta de dos días para la llegada a París donde es favorito para sumar su quinto triunfo consecutivo.

El ciclista del UAE se impuso al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la víspera y supervivientes de la escapada del día. Carapaz, elegido combativo del día, se colocó también al frente de la clasificación de la montaña, a falta de la gran etapa de montaña de este sábado y ascendió dos puestos en la general en la que ahora es octavo.

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Con esta victoria, Pogacar da un paso más para su quinto Tour, mientras que el belga Remco Evenepoel, que entró en la meta a 2.29 del esloveno, afianzó el segundo puesto, ya que distanció a sus perseguidores.