Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 19 del Tour de Francia
El ciclista Tadej Pogacar se impuso al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la víspera y supervivientes de la escapada del día
Redacción
El esloveno Tadej Pogacar consiguió su quinta victoria en este Tour de Francia, la prestigiosa en el Alpe d'Huez a falta de dos días para la llegada a París donde es favorito para sumar su quinto triunfo consecutivo.
El ciclista del UAE se impuso al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la víspera y supervivientes de la escapada del día. Carapaz, elegido combativo del día, se colocó también al frente de la clasificación de la montaña, a falta de la gran etapa de montaña de este sábado y ascendió dos puestos en la general en la que ahora es octavo.
Con esta victoria, Pogacar da un paso más para su quinto Tour, mientras que el belga Remco Evenepoel, que entró en la meta a 2.29 del esloveno, afianzó el segundo puesto, ya que distanció a sus perseguidores.
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