10-10 (3-5). España supera a Rusia en penaltis y luchará por el único título que le falta

La selección española tuvo que recurrir este viernes a la tanda de penaltis para doblegar a una combativa Rusia (10-10, 3-5) y sellar su clasificación para la final de la Copa del Mundo, donde peleará por conquistar el único gran título que todavía falta en su palmarés.

El conjunto dirigido por Jordi Valls parecía tener el encuentro encarrilado con una ventaja de 8-10, pero el combinado ruso logró igualar el marcador y llevar la semifinal al desenlace desde los cinco metros.

Allí, España mostró la sangre fría que le había faltado a su rival, firmó un pleno de aciertos y certificó el pase a una final en la que se medirá este domingo 26 de julio (8.15 horas) con Estados Unidos, vigente campeón de las cuatro últimas ediciones y segunda selección más laureada de la historia del torneo, con cinco títulos.

Era un partido extraño, de esos que cuesta preparar. Habían pasado cinco años desde el último enfrentamiento entre España y Rusia, desde que World Aquatics decidió excluir al combinado ruso de todas sus competiciones a raíz de la invasión de Ucrania.

Pero el contexto quedaba aparcado desde la primera posesión. En juego estaba nada menos que el billete a la final de la Copa del Mundo, y España salió con la concentración que exigía la cita. Las hermanas Ruiz asumieron pronto el peso ofensivo, poniendo en aprietos a la defensa rusa, aunque sin lograr abrir brecha en el marcador.

Eficacia casi perfecta

Rusia, sostenida por una eficacia casi perfecta en las superioridades numéricas (tres goles en sus tres primeras ocasiones), respondía a cada golpe español para cerrar el primer cuarto con un empate (3-3) que dejaba todo abierto.

España ajustó su defensa, comenzó a sembrar dudas en un conjunto ruso que dejó de encontrar situaciones de superioridad, y desde atrás fue construyendo su ventaja. En ataque, Paula Crespí y Nona Pérez se sumaron a la producción ofensiva para firmar un parcial que permitió al campeón olímpico marcharse al descanso con dos goles de renta (4-6).

La selección española mantuvo el control del encuentro tras el receso. Conservó su ventaja al término del tercer cuarto (6-8) pese a los intentos de reacción de un combinado ruso liderado por la eterna capitana Ekaterina Prokofyeva y la exjugadora del Mataró Mariia Makarova, decididas a mantener con vida a su equipo.

Sin embargo, cuando la final parecía al alcance de la mano, el partido dio un vuelco. Con 8-10 y menos de cinco minutos por disputarse, Paula Leitón dispuso de una acción franca desde la boya para sentenciar con el 8-11, pero no logró convertirla.

Poco después, con 9-10, Elena Ruiz, casi infalible desde los siete metros, estrelló el lanzamiento en el larguero. España dejó con vida a Rusia, que aprovechó el respiro y vio cómo Prokofyeva, una vez más, aparecía en el momento decisivo para establecer el 10-10 a veinte segundos del final y llevar la semifinal hasta la tanda de penaltis.

Allí, España recuperó su mejor versión. El conjunto de Jordi Valls transformó sus cinco lanzamientos y Martina Terré puso el broche con la parada del quinto penalti a Daria Savchenko, certificando el pase de la selección española a la final de la Copa del Mundo.

Ficha técnica:

10 (3) - Rusia: Khamraeva; Makarova (2), Prokofyeva (2), Pystina (-), Savchenko (1), Popova (-), Arbuzova (-), Lupinogina (2), Guskova (-), Markoch (2), Nechaeva (-), Adikova (-), Kliueva (1) y Karnaukh (p.s).

10 (5) - España: Martina Terré; Ariadna Ruiz (3), Bertran (-), Claveria (-), Pérez (1), Crespí (2), Elena Ruiz (2, 1p), Rodríguez (-), Muñoz (-), Camus (-), Peñalver (1), Leiton (1), González (-) y Mariona Terré (p.s).

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Parciales: 3-3, 1-3, 2-2, 4-2 (3-5).