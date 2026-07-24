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La ronda francesa

Einer Rubio, del Movistar, se empotra contra el coche del UAE

El ciclista colombiano de la escuadra española sufrió cortes en la cara, pero no pudo continuar en carrera.

Numeroso público se concentró en Alpe d'Huez.

Numeroso público se concentró en Alpe d'Huez. / ASO / CHARLY LÓPEZ

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Sergi López-Egea

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Alpe d'Huez (enviado especial)
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Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar, no pudo acabar la etapa y tuvo que retirarse después de empotrarse contra el cristal trasero del coche del UAE, en los últimos kilómetros de la etapa. El corredor del conjunto español sufrió golpes y cortes en la cara, pero tuvo que retirarse del Tour.

El vehículo del UAE seguía a Pogacar, que acababa de pillar a Rubio, superviviente de la fuga de 42 corredores que animó la etapa hasta que el jersey amarillo pasó al ataque. Al parecer, se le cruzó un espectador, que se había desestabilizado, y para no atropellarlo tuvo que frenar bruscamente con tal mala suerte, que Rubio se dio de bruces con la parte trasera del vehículo.

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