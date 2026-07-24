Día de renovaciones en Can Barça: Marta Torrejón amplia su contrato hasta 2027

El Barça femenino continúa perfilando su proyecto de futuro con una doble apuesta por la experiencia y el talento joven. El club ha anunciado la renovación de Marta Torrejón hasta el 30 de junio de 2027 y, al mismo tiempo, ha asegurado la continuidad de Carla Julià hasta 2030, en una jornada marcada por la planificación deportiva de la plantilla de Pere Romeu.

La continuidad de Marta Torrejón supone mantener en el vestuario a una de las grandes referentes del barcelonismo. La defensa catalana, segunda futbolista con más títulos de la historia del club, afrontará una temporada más como pieza clave tanto por su rendimiento como por su liderazgo, prolongando una trayectoria que la consolida como una de las leyendas del Barça Femení.

En paralelo, el Barça también ha blindado a Carla Julià, que firma hasta 2030 y pasa a tener ficha del primer equipo tras estrenarse la pasada temporada bajo las órdenes de Pere Romeu. La defensa de 19 años, incorporada al club en 2025, da así un paso definitivo en su progresión y se convierte en una de las apuestas de futuro de la entidad azulgrana. Todo ello tras anunciar esta semana el primer fichaje de la temporada con la llegada de Renee van Asten tras llegar a un acuerdo para su traspaso. La defensa neerlandesa, de 19 años firmó hasta el 30 de junio de 2030.

Estos movimientos se enmarcan en la estrategia del club de combinar la continuidad de sus futbolistas más emblemáticas con la promoción del talento surgido de La Masia. Tras las recientes renovaciones y la incorporación de jóvenes promesas al primer equipo, el Barça refuerza las bases de un proyecto que busca mantener su hegemonía en el fútbol femenino durante los próximos años pese a las bajas notable tras esta pasada temporada.

Primer test de pretemporada

El Barça Femenino ya conoce la fecha de su estreno en la pretemporada 2026/27. El conjunto dirigido por Pere Romeu disputará su primer amistoso el próximo 12 de agosto (19.00 horas) en el Estadi Johan Cruyff, donde recibirá al Montpellier HSC en el primer encuentro del curso ante su afición.

El duelo servirá para iniciar la preparación de las azulgranas de cara a una temporada en la que volverán a aspirar a todos los títulos. El Montpellier, uno de los clubes históricos del fútbol femenino francés, supondrá una primera prueba de nivel para medir el estado del equipo tras las primeras semanas de trabajo.

Noticias relacionadas

Los precedentes favorecen claramente al Barça. Ambos equipos se han enfrentado en once ocasiones desde 2012, con un balance de nueve victorias azulgranas, un empate y una derrota. El partido del 12 de agosto será el duodécimo capítulo de un enfrentamiento habitual en las pretemporadas del conjunto catalán.