Octava incorporación al Barça: el alero estadounidense Tyrese Martin vestirá de azulgrana hasta 2027

El FC Barcelona continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación del estadounidense Tyrese Martin. El alero, que también puede desempeñarse como escolta, ha firmado con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2027 y afrontará en el Palau Blaugrana su primera experiencia en el baloncesto europeo. Con su incorporación, el club ha añadido a ocho jugadores a su plantilla en los últimos días para tratar de rearmar un equipo maltrecho que temrinó la pasada temporada perdiendo a nueve jugadores.

A sus 27 años y con 1,98 metros de altura, Martin llega procedente de la NBA después de desarrollar toda su carrera profesional en Estados Unidos. Se formó como profesional con un total de 181 partidos entre la G-League (59) y la NBA (122), donde debutó con los Atlanta Hawks. Después disputó la mayoría de partidos con los Brooklyn Nets y, por último, finalizó con un breve paso por los Philadelphia 76ers. Con él, el club azulgrana ha apostado por un jugador con capacidad para ocupar varias posiciones en el perímetro, aportar intensidad defensiva, ayudar en el rebote y ofrecer amenaza desde el lanzamiento exterior que además, ocupará una plaza de extracomunitario.

Nacido en Allentown (Pensilvania) el 7 de marzo de 1999, Martin destacó durante su etapa de instituto antes de continuar su formación en la Academia Militar Massanutten y, posteriormente, en las universidades de Rhode Island y Connecticut. Su progresión le llevó a presentarse al Draft de la NBA de 2022, donde fue seleccionado en el puesto 51 por los Golden State Warriors, cuyos derechos fueron traspasados inmediatamente a los Atlanta Hawks.

Su debut en la mejor liga del mundo llegó con la franquicia de Georgia, aunque gran parte de su desarrollo se produjo en la G-League. Con los College Park Skyhawks firmó una notable temporada, promediando 18 puntos y más de nueve rebotes por encuentro, mientras que un año después mantuvo un rendimiento destacado con los Iowa Wolves, filial de los Minnesota Timberwolves, con medias de 17,8 puntos, ocho rebotes y 3,5 asistencias.

Los Brooklyn Nets

La etapa más importante de su carrera llegó en los Brooklyn Nets, donde disputó 97 partidos bajo la dirección del técnico catalán Jordi Fernández. En la campaña 2024-25 disfrutó de continuidad en la rotación y registró 8,7 puntos, 3,7 rebotes y dos asistencias de media, además de un 35,1 % de acierto en triples. Su actuación más destacada se produjo el 27 de noviembre de 2024 frente a los Phoenix Suns, cuando firmó 30 puntos con ocho triples anotados, su mejor registro en la NBA.

Antes de emprender su aventura en Europa, Martin concluyó la pasada temporada en los Philadelphia 76ers, donde participó en nueve encuentros. También disputó tres partidos con los Delaware Blue Coats de la G-League, dejando cifras sobresalientes con 31 puntos, 9,7 rebotes y 6,3 asistencias de promedio.

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Con este fichaje, el Barcelona añade profundidad y versatilidad a su juego exterior con un jugador que combina experiencia en la NBA, capacidad física y recursos ofensivos para afrontar los retos de la próxima temporada.