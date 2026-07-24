Sergio Llull renueva con el Real Madrid una temporada más

Sergio Llull seguirá una temporada más en el Real Madrid, después de llegar a un acuerdo con el club, hasta 2027, para jugar su vigésima campaña completa como madridista, en la que cumplirá 39 años.

"El Real Madrid CF y Sergio Llull han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el final de la temporada 2026-2027", informó la entidad merengue en un comunicado publicado en su página web.

20 temporadas de blanco

El de Mahón llegó al Real Madrid en mayo 2007, procedente del Manresa, y, desde entonces, en 20 temporadas -la próxima será la número 21, pero la vigésima completa- ha ganado 29 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.

El menorquín firmó en 2007 por lo que restaba de curso y dos más, y ahora alarga una temporada más su carrera convertido en una leyenda del Real Madrid y el baloncesto español. Llull es el jugador que más partidos ha defendido la camiseta del club blanco, en 1.249 ocasiones, y "representa de manera ejemplar los valores" de la entidad merengue.

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El base-escolta, que cumplirá 39 años en noviembre, será una pieza dentro del proyecto que liderará ahora Pedro Martínez desde el banquillo, contando un curso más con el jugador con más partidos disputados en Euroliga (426) y máximo triplista histórico de la competición.