Antoniu Roca jugará cedido en el Mallorca tras cerrar su salida del Espanyol

El RCD Espanyol ha hecho oficial la cesión de Antoniu Roca al RCD Mallorca para la temporada 2026-27. El extremo catalán jugará el próximo curso en el conjunto balear después del acuerdo alcanzado entre ambos clubes, una operación que incluye una opción de compra no obligatoria a favor del Mallorca.

El futbolista, de 23 años, pone así fin, de forma temporal, a su etapa en el primer equipo blanquiazul, con el que ha disputado un total de 49 partidos oficiales desde su debut. El Espanyol ha agradecido públicamente su compromiso durante estos años y le ha deseado éxito en esta nueva etapa de su carrera.

Cantera espanyolista

Formado en la cantera perica desde su llegada a La21 en el verano de 2019, Antoniu Roca fue quemando etapas hasta estrenarse con el primer equipo el 8 de septiembre de 2023, en el encuentro frente al Levante UD disputado en el Ciutat de València. Desde entonces, el atacante ha formado parte de la dinámica del primer equipo y ha acumulado cerca de medio centenar de encuentros oficiales con la camiseta blanquiazul.

Por su parte, el Mallorca incorpora a un futbolista formado en la cantera del Espanyol y que afrontará una nueva experiencia en el fútbol profesional. El club balear ha confirmado que el acuerdo contempla una cesión por una temporada con una opción de compra al término del préstamo.

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La operación permitirá a Antoniu Roca buscar un mayor protagonismo durante el próximo curso, mientras que el Espanyol mantiene el control sobre el futuro del jugador al tratarse de una cesión. El préstamo también se enmarca dentro de la planificación deportiva del conjunto blanquiazul de cara a la temporada 2026-27, en la que la dirección deportiva continúa ajustando la composición de la plantilla.