ACTUALIDAD AZULGRANA
El Al Ahly egipcio, rival del Gamper el próximo 19 de agosto
El Al Ahly egipcio será el rival del FC Barcelona el próximo 19 de agosto en la 61ª edición del trofeo Joan Gamper, la primera que se disputará en el Spotify Camp Nou desde su reapertura, según ha informado la entidad azulgrana. El partido, a las 20.00 horas, coincidirá como es habitual con la presentación oficial de la plantilla del Barça para el curso 2026-27 ante su afición.
La última edición del amistoso que acostumbra a servir para que los aficionados se familiaricen con los nuevos jugadores se celebró en el Estadi Johan Cruyff y fue ante el Como 1907, mientras que las dos anteriores tuvieron lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ante el AS Mónaco y el Tottenham Hotspur, respectivamente.
Primer club egipcio
El Al Ahly es el anterior equipo de Hamza Abdelkarim, el delantero de 18 años que llegó cedido en invierno y que el Barça ha terminado fichando antes de ser citado para jugar el Mundial con Egipto. Se convertirá en el primer club egipcio y en el primer equipo africano que participa en el Trofeo Joan Gamper. Fundado en el año 1907, y con sede en El Cairo, es el club más laureado de la historia del fútbol africano y una de las entidades con más títulos internacionales del fútbol mundial, con una trayectoria de más de un siglo marcada por los éxitos deportivos y los títulos continentales.
Será, además, el tercer enfrentamiento contra el Al Ahly, con quien el Barça se midió durante los actos de celebración del centenario en el año 2007 en El Cairo y también ambos equipos se enfrentaron por primera vez en un partido amistoso en el mismo escenario en 1961.
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