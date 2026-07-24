ACTUALIDAD AZULGRANA
Primer entrenamiento de Adeyemi a las órdenes de Hansi Flick
Adeyemi se estrena como azulgrana: "Hansi Flick es la principal razón por la que estoy aquí"
Karim Adeyemi ya puede sentirse uno más. Después del anuncio y la presentación del jueves como nuevo jugador del FC Barcelona, hoy viernes ha completado su primer entrenamiento bajo las órdenes de Hansi Flick, una sesión celebrada en el Camp 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El veloz delantero alemán llevaba una semana en Barcelona y no podía entrenar con el grupo, así que ha tenido que hacerlo en solitario. Hasta este viernes.
El nuevo fichaje del Barça, el segundo de este verano después de Anthony Gordon, trabajó junto al resto de futbolistas disponibles del primer equipo y también con 17 jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil, en una sesión que comenzó a las 9.30 horas y que sirvió para que el internacional alemán iniciara su adaptación a la disciplina del conjunto barcelonista. Llevó a cabo ejercicios físicos para coger la forma y participó en un rondo con Ter Stegen, Marc Casadó, Marc Bernal, Gerard Martín y Roony Bardghji, entre otros.
Este viernes por la tarde el equipo tendrá más actividad. Disputa un partido de entrenamiento a puerta cerrada frente al CE Europa (20.00 horas), el primer amistoso antes de comenzar el lunes el stage en Inglaterra, a las afueras de Birmingham. Adeyemi coincidió con Flick cuando este era seleccionador de Alemania y le concedió sus primeras internacionalidades.
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