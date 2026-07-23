Roger Federer visita el renovado Rafa Nadal Museum en Manacor

El extenista suizo Roger Federer ha regresado este jueves a la Rafa Nadal Academy para visitar el nuevo Rafa Nadal Museum que se encuentra en Manacor (Mallorca), tierra natal del tenista español. El renovado espacio museístico recorre la vida y la carrera de Rafa Nadal a través de experiencias inmersivas, contenido audiovisual, objetos originales y algunos de los momentos más icónicos de su exitosa trayectoria.

Federer volvió a las instalaciones de la Academia un año después de su última visita y casi una década después de asistir a su inauguración oficial en octubre de 2016, aunque esta vez no pudo acompañarle su antiguo rival, Rafa Nadal. Durante el recorrido por el nuevo Rafa Nadal Museum, estuvo acompañado por Sebastián Nadal, Gustavo Marcaccio, director de tenis de la Rafa Nadal Academy, y Gonzalo Pérez, responsable Rafa Nadal Museum.

Un espacio dedicado al Big 3

El suizo se detuvo especialmente en la sala dedicada al Big 3, uno de los espacios más representativos del nuevo recorrido expositivo. Allí, los visitantes pueden descubrir objetos personales donados por Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, además de disfrutar de un contenido audiovisual exclusivo en el que los tres protagonistas rememoran cómo vivieron desde dentro una de las rivalidades más extraordinarias de la historia del deporte y el legado que construyeron juntos a lo largo de más de dos décadas.

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Tras completar la visita, Federer destacó la emoción que transmite el nuevo museo y el gran trabajo realizado en su renovación: "Es una maravilla verlo todo. Es precioso. Hay muchísimo trabajo detrás, pero sobre todo es muy emocionante". Además, recordó haber visitado el anterior museo y destacó la evolución que ha experimentado para verse "realmente espectacular".