Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incidencias RodaliesEntrevista ZapateroFuga gas SantsCalorBarcelonaCaso AndicDe la FuenteÁbalosLey tabacoAvión Canarias
instagramlinkedin

Tenis

Roger Federer visita el renovado Rafa Nadal Museum en Manacor

El extenista suizo ha aprovechado su estancia en Mallorca para visitar el museo de su rival y amigo

El extenista suizo Roger Federer visita el Rafa Nadal Museum.

El extenista suizo Roger Federer visita el Rafa Nadal Museum. / RAFA NADAL ACADEMY

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El extenista suizo Roger Federer ha regresado este jueves a la Rafa Nadal Academy para visitar el nuevo Rafa Nadal Museum que se encuentra en Manacor (Mallorca), tierra natal del tenista español. El renovado espacio museístico recorre la vida y la carrera de Rafa Nadal a través de experiencias inmersivas, contenido audiovisual, objetos originales y algunos de los momentos más icónicos de su exitosa trayectoria.

Federer volvió a las instalaciones de la Academia un año después de su última visita y casi una década después de asistir a su inauguración oficial en octubre de 2016, aunque esta vez no pudo acompañarle su antiguo rival, Rafa Nadal. Durante el recorrido por el nuevo Rafa Nadal Museum, estuvo acompañado por Sebastián Nadal, Gustavo Marcaccio, director de tenis de la Rafa Nadal Academy, y Gonzalo Pérez, responsable Rafa Nadal Museum.

Un espacio dedicado al Big 3

El suizo se detuvo especialmente en la sala dedicada al Big 3, uno de los espacios más representativos del nuevo recorrido expositivo. Allí, los visitantes pueden descubrir objetos personales donados por Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, además de disfrutar de un contenido audiovisual exclusivo en el que los tres protagonistas rememoran cómo vivieron desde dentro una de las rivalidades más extraordinarias de la historia del deporte y el legado que construyeron juntos a lo largo de más de dos décadas.

Noticias relacionadas

Tras completar la visita, Federer destacó la emoción que transmite el nuevo museo y el gran trabajo realizado en su renovación: "Es una maravilla verlo todo. Es precioso. Hay muchísimo trabajo detrás, pero sobre todo es muy emocionante". Además, recordó haber visitado el anterior museo y destacó la evolución que ha experimentado para verse "realmente espectacular".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué dice la prensa argentina del partido? Rendidos a España y agradecidos a una generación albiceleste dorada
  2. Rodri, Cucurella y Pedro Porro, los únicos españoles en el once ideal del Mundial 2026
  3. Ferran conduce a España al delirio de su segundo Mundial frente a la Argentina de Messi
  4. España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026
  5. Fútbol 1 - Delincuentes 0': la prensa internacional alaba a España y reprocha la dureza de Argentina
  6. El gesto de Lamine Yamal durante la tangana entre Argentina y España | Vídeo
  7. Ginóbili: 'En Argentina, nos creemos que se gana con huevos y con coraje, y no: se gana jugando bien
  8. ¿A qué hora llega la selección a España?

Roger Federer visita el renovado Rafa Nadal Museum en Manacor

Roger Federer visita el renovado Rafa Nadal Museum en Manacor

"Solo tengo amor por Argentina": la disculpa de Rosalía en Instagram tras la llamada al boicot de us 'Lux Tour' y el intento de devolución de entradas

"Solo tengo amor por Argentina": la disculpa de Rosalía en Instagram tras la llamada al boicot de us 'Lux Tour' y el intento de devolución de entradas

Caroline Graham Hansen, feliz tras su renovación: "Me gustaría retirarme en el Barça"

Caroline Graham Hansen, feliz tras su renovación: "Me gustaría retirarme en el Barça"

El Barça anuncia el fichaje de Adeyemi una semana después de su aterrizaje en Barcelona

El Barça anuncia el fichaje de Adeyemi una semana después de su aterrizaje en Barcelona

El Espanyol se ilusiona con la nueva temporada: más abonados y mayor límite salarial

El Espanyol se ilusiona con la nueva temporada: más abonados y mayor límite salarial

El Real Madrid lanza la segunda equipación para la temporada 2026/27

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Marc Ciria reclama al Barça desprecintar las papeletas y que sea proclamado candidato a las elecciones tras el aval del Tribunal Català de l'Esport

Marc Ciria reclama al Barça desprecintar las papeletas y que sea proclamado candidato a las elecciones tras el aval del Tribunal Català de l'Esport