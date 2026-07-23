Olek Balcerowski ficha por el Barça de Baloncesto

El FC Barcelona ha anunciado este jueves la incorporación del pívot polaco Aleksander 'Olek' Balcerowski, que firma contrato con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2028. El jugador, de 25 años y 2,16 metros de altura, llega libre tras finalizar su etapa en el Unicaja de Málaga y reforzará el juego interior del equipo durante, al menos, las dos próximas temporadas.

Balcerowski aterriza en el Palau Blaugrana después de consolidar una trayectoria marcada por los éxitos tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de su carrera ha conquistado una Eurocup con el Gran Canaria (2023), una Euroliga y la Liga griega con el Panathinaikos (2024), además de una Basketball Champions League, una Copa del Rey, una Supercopa de España y dos Copas Intercontinentales con el Unicaja.

Nacido en Świdnica (Polonia) el 19 de noviembre de 2000, el nuevo jugador azulgrana ocupará plaza de formación gracias a los años que pasó en las categorías inferiores del Gran Canaria. Se trata de un pívot con capacidad para jugar lejos del aro, móvil y con recursos técnicos, que combina su envergadura con un buen lanzamiento exterior y facilidad para finalizar cerca de la canasta. Además, destaca por su movilidad defensiva y por su capacidad para participar en el juego de bloqueo y continuación.

Gran Canaria como escuela

Su desarrollo como jugador estuvo estrechamente ligado al Gran Canaria, club al que llegó con apenas 13 años. Tras completar su formación en la cantera, debutó con el primer equipo siendo todavía menor de edad y, en la temporada 2018-19, disputó sus primeros encuentros en la Euroliga. Con el paso de los años fue ganando protagonismo hasta convertirse en una de las jóvenes promesas del baloncesto europeo, reconocimiento que recibió al ser elegido mejor jugador joven de la Eurocup en dos ocasiones.

Después de un breve préstamo en el Mega Basket serbio y de no ser seleccionado en el Draft de la NBA de 2022, regresó al Gran Canaria para liderar al equipo en la conquista de la Eurocup. Ese rendimiento le abrió las puertas del Panathinaikos, donde vivió una campaña histórica al proclamarse campeón de la Euroliga y de la liga griega.

Su última experiencia fue en el Unicaja de Málaga, con el que disputó 68 partidos de Liga Endesa y amplió su palmarés con nuevos títulos nacionales e internacionales, entre ellos la Basketball Champions League de 2025 y dos Copas Intercontinentales.

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Con la incorporación de Balcerowski, el Barcelona suma centímetros, experiencia en la élite europea y un perfil versátil para fortalecer su rotación interior de cara a la próxima temporada.