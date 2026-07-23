Marc Ciria reclama al Barça desprecintar las papeletas y que sea proclamado candidato a las elecciones tras la resolución del Tribunal Català de l'Esport

El Tribunal Català del Esport dio la razón de manera parcial a Marc Ciria en su denuncia de que la Junta Electoral del Barça había anulado 379 firmas que respaldaban su candidatura por motivos meramente formales, por ello hoy ha pedido al club revisar esas papeletas y ser proclamado candidato a las elecciones.

El que fuera precandidato ha podido certificar que la junta electoral no agotó todas las vias para acreditar que eran correctas las papeletas que le fueron anuladas. Esto, además, "marca una doctrina que deberá aplicarse a partir de ahora", ha señalado. Ciria no fue proclamado candidato junto a Joan Laporta y Víctor Font por solo 90 firmas.

"Nosotros ya sabíamos que teníamos razón. Sabíamos que eran errores formales y no sustanciales", remarcó Ciria. "Lo que queremos decir es exactamente lo que dice la resolución. Será una rueda de prensa un poco pesada porque mi equipo jurídico me ha dicho que lea algunas partes. Todo el mundo habla, pero pocos saben qué significa. Desde el 5 de marzo, el equipo que hoy me acompaña decidió que el Barça estaba por encima de nosotros y que no íbamos a impugnar las elecciones", recalcó.

"Más de 370 papeletas solo con errores formales. No me digan que eso no es agredir directamente el derecho de un socio. Con los Estatutos como bandera y con un artículo específico que así lo dice, el tribunal considera que muchas de estas incidencias eran objetivamente verificables", cuenta Ciria ahora con la resolución en la mano.

"Lo tenían muy fácil, tenían las herramientas para comprobarlo. Había que respetar el período de subsanaciones. Era fácil, solo hacía falta voluntad de hacerlo. No son 90, son más de 300. Lo único que sabemos es que según la Junta Electoral había nueve papeletas que figuran como no firmadas, pero os puedo verificar que el 100% están firmadas. Los señores de la Junta Electoral no hicieron su trabajo, un elemento básico en la democracia. No respetaron el período de subsanaciones", explicó.

En la comparecencia, Ciria describió cómo ha sido el proceso de estos meses que ha terminado con la resolución del Tribunal Català de l'Esport. "El artículo 48.5 de los Estatutos no se aplicó. Estamos hablando del derecho de 100.000 socios a escuchar un proyecto diferente. Las medidas que proponíamos son mucho mejores que las que hoy el club está aplicando", indicó.

Marc Ciria. / Valentí Enrich

Ciria lamentó especialmente que la Junta Electoral no procediera a la comprobación de la validez de los boletos de apoyo que aportaron las precandidaturas a través de un requerimiento a los aspirantes y a los propios socios de los datos necesarios para constatar su autenticidad. Subrayó Ciria que la resolución del TAD acredita que esto no se cumplió y que no se le concedió la hora que desde su precandidatura pedían para revisar las 300 papeletas cuestionadas.

"Podíamos decidir dos cosas: dejarlo o llegar hasta el final. Lo hicimos porque somos resilientes, porque lo hemos aprendido como socios del Barça y como catalanes. Eso va de valentía y resiliencia. La Junta Electoral puso por encima el manual que los Estatutos, en una vulneración clara de los derechos de los socios del Barça", añadió.

Esta resolución agota la vía administrativa. Si se quiere presentar un recurso, debería hacerse ante la justicia ordinaria y hay margen hasta octubre. La resolución aún no es en firme, ya que o el Barça o la misma Federación Catalana de Fútbol, que en primera instancia no dio la razón a Ciria, puede recurrir el plazo.

Una puerta abierta

"No impugnamos las elecciones aunque sabíamos que teníamos razón. Era evidente que nos tendrían que haber concedido el período de subsanaciones.Hemos presentado una solicitud al Barça, siempre esperando la complicidad del club: que se desprecinten las cajas con las firmas dudosas, que tengamos el período de subsanaciones y que, una vez verificadas, seamos candidatos a las elecciones del Barça. No lo hacemos por venganza, lo hago por responsabilidad. No quiero que el próximo presidente del Barça pase por lo que yo y mis compañeros pasamos", demandó Marc Ciria.

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No confirma ni niega que, una vez que se le proclame como candidato, pueda impugnar las elecciones. Antes de plantear esa posibilidad espera a que sea firme la sentencia.