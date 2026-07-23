Luis Suárez amarga el debut de Lewandowski en la MLS y Griezmann se estrena con gol

Dos grandes leyendas iniciaron su periplo por los Estados Unidos y ya causaron un impacto positivo en sus equipos. Antoine Griezmann y Robert Lewandowski hicieron su debut en la MLS dos meses después de despedirse emotivamente de las aficiones del Atlético de Madrid y el FC Barcelona, respectivamente.

Aunque ambos contribuyeron a un mejor juego de su equipo, el desenlace del partido fue distinto para los dos. Griezmann se estrenó como goleador en la liga americana con el Orlando City y fue clave para asestar una contundente goleada al San José Earthquakes de Bruce Arenas (0-4).

En la segunda parte, el jugador francés recibió un balón al límite del área, se quitó un defensor de encima y cargó un disparo cruzado al palo izquierdo del portero rival. De esta forma, Griezmann marcaba en su debut, el tercero de su equipo.

El conjunto de Florida recuperó las buenas sensaciones en el regreso al fútbol de clubs tras el parón por el Mundial, y lo hace con un nuevo líder, nada menos que una leyenda francesa. El Orlando City se encuentra ahora a dos puntos de los puestos de playoffs, cuya última plaza ocupa el DC United. El próximo partido de Griezmann será durante la madrugada del próximo domingo ante el Nashville SC.

Estreno de Lewandowski

El otro debutante estrella de esta pasada madrugada fue Robert Lewandowski, que vistió la camiseta del Chicago Fire por primera vez tras su partida de Barcelona. El delantero polaco no tuvo la misma suerte que el francés, pues su estreno terminó en derrota y sin gol. Uno de los encargados de que esto fuese así fue otro viejo conocido para los azulgranas, el pistolero Luis Suárez. El uruguayo se convirtió en la estrella de un Inter Miami sin Leo Messi, anotando un doblete, clave para la victoria de la entidad de Beckham (3-2).

Luis Suárez y Robert Lewandowski saludándose tras el partido entre el Inter de Miami y el Chicago Fire. / Megan Briggs / GETTY IMAGES / AFP

Lewandowski disputó 60 minutos y su impacto en el campo se vio de inmediato, pues el primer gol de Chicago llegó, en parte, gracias a él. El portero del Inter Miami recibió un balón sencillo de su defensa, pero se le escapó el control al percibir la presión del polaco y el balón terminó en el fondo de la red. Un error indigno del fútbol europeo, pero que en la MLS suele ser más frecuente. Aunque si el que te presiona es Lewandowski también es comprensible que florezcan los nervios.

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Pese a la derrota, el Chicago Fire se encuentra en una zona cómoda de la clasificación que da acceso a los playoffs, concretamente en la tercera posición. Lewandowsi tratará de estrenarse como goleador en la liga estadounidense la madrugada de este domingo contra New York City FC.