El Barça anuncia el fichaje de Adeyemi una semana después de su aterrizaje en Barcelona

No dio tiempo a montar un poco de culebrón con el traspaso de Karim Adeyemi. Cuando su nombre apareció en los diarios, la operación con el Borussia Dortmund ya estaba cerrada. Y a las pocas horas el delantero aterrizaba en Barcelona cargado de maletas. Todo muy rápido y resolutivo, como con Anthony Gordon. Sin embargo, la oficialidad de su fichaje no llegaba. Pasaron los días y el jugador alemán de 24 años debía entrenarse al margen del grupo de Hansi Flick. De repente, suspense. Hasta esta mañana, en la que el FC Barcelona ha anunciado al fin la adquisición del futbolista, justo una semana después de su llegada al aeropuerto de El Prat. Hoy mismo se llevará a cabo la presentación.

El club ha comunicado lo que se sabía: Adeyemi firmará por cinco temporadas, hasta 2031. El coste es de 22 millones de euros fijos más otros siete en variables, mientras que el club alemán se guarda el 30% de plusvalía en una futura venta del jugador. Con la adquisición de Adeyemi y la del inglés Gordon, las bandas azulgranas se ven notablemente reforzadas, pese a la baja de Marcus Rashford.

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Joan Laporta, a su regreso a Barcelona tras unos días en EEUU siguiendo las evoluciones de la selección española en el Mundial como un fan más de la Roja, aseguró a los reporteros que le esperaban que el día de la puesta de largo de Adeyemi sería este miércoles. Finalmente, el día D es hoy jueves después de que se dedicaran las últimas horas a afinar la agenda presidencial y los típicos flecos contractuales. Este mismo miércoles llegó también a la capital catalana Jorge Mendes, el representante del futbolista germano, para estar presente en el acto.