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El Espanyol se ilusiona con la nueva temporada

El Espanyol incorpora a Quilindschy Hartman para la próxima temporada cedido del Burnley FC

La incorporación de Monchi como director deportivo y el aumento del límite salarial que pretendería aplicar Alan Pace de forma inmediata abren un nuevo escenario para los pericos.

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' durante el acto de su presentación como nuevo director general deportivo del RCD Espanyol.

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' durante el acto de su presentación como nuevo director general deportivo del RCD Espanyol. / Alejandro Garcia / EFE

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Begoña González

Begoña González

Barcelona
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Hace apenas un año, el RCD Espanyol afrontaba el verano con la obligación de reconstruirse para sobrevivir en Primera División. La prioridad era confeccionar una plantilla competitiva dentro de unos márgenes económicos muy ajustados y con la incertidumbre de tener que generar ingresos mediante ventas para poder inscribir nuevos futbolistas. Doce meses después, tras una temporada bipolar marcada por un arranque estelar y una permanencia sellada nuevamente al límite del precipicio, el escenario parece haber cambiado de forma notable.

La incorporación de Monchi como director deportivo y el aumento del límite salarial que pretendería aplicar Alan Pace de forma inmediata, abren un nuevo escenario para un Espanyol que ilusiona cada vez más a sus socios. Con el mercado abierto y varias operaciones todavía pendientes, el club transmite una sensación de mayor estabilidad sobre la que pretende construir un proyecto con recorrido.

Para hacer posible esta transformación, el trabajo ha empezado en los despachos. Según avanzó La Grada, Velocity Sport Limited (VSL), la sociedad propietaria del Espanyol presidida por Alan Pace, convertirá en acciones parte de la deuda que mantiene con la entidad. La operación, prevista para formalizarse en la próxima Junta General de Accionistas, permitirá incrementar el límite salarial gracias al acuerdo alcanzado con LaLiga para anticipar la mitad del importe, unos 5 millones de euros, durante este mercado. Con esta operación, el Espanyol dispondrá de un mayor margen para incorporar e inscribir jugadores sin que cada fichaje dependa necesariamente de una venta previa.

Espanyol vs Athletic Club Bilbao Foto: Dani Barbeito RCDE Stadium La Liga EA Sports victoria

Espanyol vs Athletic Club Bilbao Foto: Dani Barbeito RCDE Stadium La Liga EA Sports victoria / Dani Barbeito / SPO

Incorporaciones al equipo

Así, la incorporación de Monchi al frente de la dirección deportiva simboliza el inicio de una nueva etapa en la planificación blanquiazul. En este escenario, el responsable deportivo ha comenzado a perfilar una plantilla que todavía está lejos de darse por cerrada, pero que ya ha incorporado nombres como Álex Calatrava, Gabriel Moscardó y Quilindschy Hartman. Aún quedan posiciones por reforzar y movimientos por resolver, pero el club afronta el tramo decisivo del mercado desde una posición más cómoda que la de anteriores veranos. Todavía falta el tramo más intenso del mercado y la plantilla continúa necesitando incorporaciones para elevar su nivel competitivo. Pero, a diferencia de otros veranos, el Espanyol no solo habla de fichajes. También habla de estabilidad financiera, de planificación a medio plazo y de una masa social que vuelve a crecer.

Mientras tanto, el equipo sigue acumulando kilómetros durante la pretemporada con buenas sensaciones. Los primeros amistosos han permitido comprobar la adaptación de las nuevas incorporaciones y el trabajo que está desarrollando Manolo González para construir un bloque competitivo antes del estreno liguero del 16 de agosto frente al Levante UD. La victoria frente al Olot (0-3) y el Pau FC (4-0) han dejado buenas sensaciones que esperan que se prolonguen cuando el equipo empiece a medirse a entidades más potentes. Este sábado, el Espanyol se enfrentará al Sabadell y próximamente lo hará contra el Burnley FC, el otro club propiedad de Alan Pace que descendió a finales de esta temporada de la Premier a la Segunda División inglesa.

Crecimiento de la masa social

A pesar de que en el césped todavía quedan incógnitas por resolver, en la grada apenas existen dudas y los 'pericos' han decidido creer. La respuesta del espanyolismo está siendo una de las mejores noticias del verano. La campaña de abonados avanza muy por encima de los registros del año pasado y el club ya supera los 28.800 abonados, cerca de seis mil más que en las mismas fechas de la temporada anterior. Sumando los socios, la masa social rebasa ya las 33.000 personas, una cifra que confirma la recuperación de la ilusión entre la afición.

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El crecimiento social se produce además después de que el Espanyol lograra la permanencia en Primera División al término de la pasada temporada, un objetivo que el club considera el punto de partida para iniciar una etapa de consolidación deportiva. Ahora el siguiente paso consiste en traducir esa estabilidad institucional y económica en un equipo capaz de competir con mayores garantías.

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