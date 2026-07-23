De Jong carga contra los médicos de Países Bajos al confirmarse una rotura de ligamento de la rodilla

Frenkie de Jong apareció por la Ciutat Esportiva justo el mismo día en que arrancaba la pretemporada el FC Barcelona. No se le esperaba después de su participación mundialista. Había razones médicas. Sentía un fuerte dolor en la rodilla tras el partido con prórroga ante Marruecos en los dieciseisavos de final. Trascendió que sufría una lesión que aventuraba un periodo largo de recuperación, pero quedaba a expensas de más exploraciones. Hoy finalmente se ha divulgado el parte médico con el diagnóstico y, como se temía, no trae buenas noticias.

De Jong padece una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. "Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas", reza el texto del FC Barcelona. Renuncia de momento al quirófano y seguirá lo que suele denominarse un tratamiento conservador. No hay estimación sobre el tiempo total de baja, aunque internamente se ha llegado a hablar de cuatro meses fuera de los terrenos de juego. Ya se verá con precisión más adelante.

Jugar con dolor

El futbolista, de 29 años, no se ha tomado muy bien el diagnóstico. En un comunicado en sus redes sociales ha cargado duramente contra los médicos de Países Bajos, por animarle a seguir jugando al asegurarle que solo padecía una lesión leve. En su texto, en el que remarca que su compromiso con el Barça y su selección es incuestionable, dice lo siguiente:

"Durante el Mundial sufrí una lesión en la rodilla. Tras las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando. El único inconveniente era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera lo he hecho siempre que he podido para ayudar al equipo, tanto con mi club como con mi selección".

Y añade: "Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a nuevas pruebas. Estas demostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente, por el momento no es necesaria una operación, y ahora estoy completamente centrado en mi recuperación y en volver a los terrenos de juego lo antes posible. Cada día trabajo para estar en la mejor forma posible. Me tomo mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo muy en serio. Pero hay cosas que no se pueden controlar, y esta lesión es una de ellas".

Mala temporada

Si los cuatro meses de plazo se acaba confirmando, De Jong no podrá empezar la temporada hasta mediados de noviembre. Un golpe que Hansi Flick ya vivió en cuatro episodios la temporada pasada con el mediocampista neerlandés. Se perdió un total de 16 partidos, entre ellos tres muy decisivos de Champions por lesión. Acabó el curso renqueante y ahora parece que no empezará bien el que se avecina, el octavo en las filas azulgranas. La pasada fue la peor en términos de días de baja, solo superada por la 23-24, cuando desapareció del equipo durante 46 encuentros.

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Frenkie de Jong, en un encuentro contra el Girona. / Joan Monfort / AP

Sin De Jong, en quien Flick siempre ha confiado, la posición de ancla en el centro del campo se disputará entre varios jugadores de la plantilla. Ha sido ocupada por Marc Bernal y Marc Casadó, los más naturales, también por Eric Garcia y Gavi, y con Xavi Hernández de entrenador jugó bastantes partidos ahí Christensen. La ausencia prolongada del neerlandés quizá invita ahora a Casadó a continuar en el Barça y desestimar las ofertas que tiene sobre la mesa.